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    ‘İyi hâl’ indirimi kalkmalı

    ANKARA
    25.02.2018 - 22:55 | Son Güncelleme:

    AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Cinsel istismarda ve kadına şiddette iyi hâl uygulamasının kalkması için komisyonumuz çalışıyor.

    Bir anne olarak kaldırılmasını istiyorum” dedi. Bakan Kaya, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlarken çocuğa yönelik istismar çalışmalarına ilişkin özetle şunları söyledi: “Masum bir yavrunun bu tür bir vahşete maruz kalmasında 100 kişiye sorun, 100’ü de ‘idam’ diyecektir. Darbe sürecinde de bu gündeme geldi, vatandaşın çok fazla talebi oldu. Ama farklı bir süreçten geçiyoruz. Komisyon olarak değerlendirdiğimiz cezalar da ağır cezalar, müebbet hapis cezası gibi çok ağır cezalar. İstismar eden kişinin, cezasını çektikten sonra, tedavi amaçlı kastrasyon (hormonel baskılama) düşünülüyor. Bu hadım değil. Bazen kavramlar karıştırılıyor. Çocukların travmayı atlatması için 35 destek merkezimiz var. 890 bin aileye eğitim veriyoruz. Çocukların kendini tanıması, iyi ve kötü dokunuşu anlaması için metotlarımız var. Çocuklarıma aynı eğitimi veriyorum. Alo 183 hattımız var, Türkçe, Arapça ve Kürtçe dilinde 7/24 hizmet veriyor. Şiddet gören kadını korumak için başlattığımız kelepçe uygulamasını 600’e çıkarıyoruz. Şiddetle ciddi biçimde mücadele gerekiyor.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Fatma Betül Sayan Kaya , iyi hal , son dakika
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