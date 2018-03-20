‘İyi hal’ formülü

“Hâkimin takdirine bağlı olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının müebbet hapse, müebbet hapsin 25 yıla, diğer cezaların ise altıda birine kadar indirilmesine’ olanak tanıyan maddenin çocuk istismarı başta olmak üzere cinsel istismar sanıkları yönünden nasıl kaldırılabileceği konusunda halen formül aranıyor. Hükümetin kurduğu komisyon ilk toplantısını 22 Şubat’ta yapmış, 24 Şubat’ta Komisyon Başkanı Akdağ 10 gün içerisinde çalışmanın Meclis’e sunulacağını söylemişti. Ancak bir ay geçmesine rağmen bu tartışma nedeniyle taslak çalışma tamamlanamadı.

OTOMATİK UYGULANIYOR

Hürriyet’in hükümet çevrelerinden aldığı bilgiye göre, 62. maddenin başına, “Çocuk istismarı-cinsel istismar sanıkları yönünden bu indirim uygulanmaz” ibaresinin konulmasının, anayasanın ‘eşitlik’ ilkesine aykırılık yaratarak, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilebileceği endişesi var. Bu tip bir düzenlemenin devam eden davaları da etkileyip hukuk sisteminde karmaşa yaratabileceği değerlendiriliyor. Hâkimlerin 62. maddeyi ‘otomatik’ uygulamalarını engelleyecek şekilde, ceza indirimini neden uygulayıp neden uygulamadıklarını gerekçeli karara yazmalarına dönük açık ibare konulması da formüller arasında. Adalet Bakanlığı’nın bu konuda çalışma yaptığı ve çalışma tamamlanır tamamlanmaz taslağın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacağı belirtiliyor.

CEZA OLMAZ İTİRAZI

‘Kimyasal kastrasyon’ konusunda ise Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulamanın ‘ceza olmayacağı’, ilaç verilen hastaların eski durumlarına dönebilecekleri şeklindeki tıbbi itirazı ışığında çalışma yapılıyor. Adalet Bakanlığı bürokratları da bir kez Danıştay’dan dönen kimyasal hadım uygulamasının cezanın yanında suçu önleyecek ve toplumu suçtan koruyacak şekilde olmasını planlıyor. Komisyonda da bu uygulamanın cinsel istismar sanıklarına dönük, cezalarını çektikten sonra toplumu suçtan korumak adına uygulanması şeklinde görüş birliği bulunuyor.



