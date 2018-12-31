‘İYİ belediyecilik’ yemini edecekler
İYİ Parti, belediye başkanları için manifesto hazırladı. Partili adaylar, şeffaflık, çevreye ve estetiğe duyarlılık üzerine imzalı yeminle kampanyaya başlayacak. ‘İYİ belediye başkanları neleri yapmaz?’ başlıklı manifestoda özetle şu ilkeler yer aldı:
- “Günlük yaşamında, adeta vatandaşın gözüne sokarcasına lüks ve şatafat içinde yaşayamazlar.
- Kendisinin ve yakınlarının yolsuzluk iddiaları ile anılmasına sebebiyet verecek hukuksuzluklar içerisinde olamazlar.
- Personel alımlarında hısım-akraba kayırması yapamazlar.
KADINA ŞİDDETLE ANILMAZ
- Belediye hizmetlerinin sunumunda engellileri, yaşlıları, çocukları, şehit yakınları ve gazileri yok sayamazlar.
- İsmi, Atatürk düşmanları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine husumet besleyenlerle yan yana anılamaz.
- Söylem ve eylemleri ile din ve mezhep istismarı sayılabilecek bir tavır sergileyemez, dini siyaset malzemesi olarak kullanamazlar.
- İsmi, kadına ve çocuğa şiddet ile yan yana getirilemez.
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