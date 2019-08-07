‘İyi ahlak’ genelgesi... Şoförlere: Taciz etme küfretme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘İyi ahlak’ genelgesi... Şoförlere: Taciz etme küfretme
GeriGündem ‘İyi ahlak’ genelgesi... Şoförlere: Taciz etme küfretme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
07.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘İyi ahlak’ genelgesi... Şoförlere: Taciz etme küfretme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘İyi ahlak’ genelgesi... Şoförlere: Taciz etme küfretme

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), yolcuların taciz edilmesi, kısa mesafeye yolcu alınmaması, turistlerden fazla para istenmesi, kapı açık araç kullanılması gibi olumsuz olaylar üzerine 1.5 milyon şoförün uyması gereken nezaket kurallarını genelgeyle hatırlattı.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın imzasıyla yayınlanan genelgede, son zamanlarda federasyona ulaşan şikâyetlerde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin bazı olumsuz olaylara karıştığı belirtildi. Şoförlerle ilgili gelen şikâyetlere yer verilen genelgede şu ifadeler kullanıldı:

“Gelen şikâyetler arasında taksi sürücülerimizin kısa mesafeye yolcu almak istememeleri, özellikle turizm bölgelerinde turistlere karşı fazla para talep edilmesi gibi olumsuz davranış sergilenmesi, şoförlerimizin yolcularla ve muhatapları ile konuşma üslubu, araç durmadan kapıların açılarak yolcuların güvenli bir şekilde inme ve binmelerine olanak sağlanmaması ve kazalara sebebiyet verilmesi yer almıştır. Ayrıca şoförlerimizin araçlarda sigara içmesi, alkollü iken araç kullanması, trafik kurallarına uymaması, tehlikeli araç kullanılması, kapının açık seyredilmesi, yaz aylarında klimanın çalıştırılmaması, diğer ticari araç sürücüleriyle tartışma ve kavga edilmesi, yolculara kötü davranılması, yolcuların en kısa mesafe yerine uzun mesafeden götürülmesi ve dolaştırılması, taksimetre ücretinin üzerinde ücret talep edilmesi, yolculara taciz ve hakaret, toplu taşıma araçlarında yolculara nezaketsiz davranılması, yüksek sesle müzik dinlenmesi, yaşlı ve engellilere yardım edilmemesi şikâyetleri de gelmiştir. Bu tür davranış sergileyen kişi sayısı çok az da olsa bu tür davranışlar, toplumun esnafımıza karşı olan güven duygusunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bundan daha da vahimi, bu tür davranışların turistler üzerinde bırakacağı olumsuz intibadır. Öte yandan, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzen olan Ahilik kültüründen geldiğimiz asla unutulmamalıdır.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Beykoz'da acı bekleyiş: 'Ne olur bulun Mustafa'mı'
'PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız'
4 çocuğun öldüğü piknikten görüntüler ortaya çıktı
Şişli'de dehşet anları! Kendisini uyaran otel çalışanına sinirlendi, defalarca bıçakladı