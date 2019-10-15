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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 19:51, Son Güncelleme:

İYEP sonuçları nereden öğrenilir? İşte İYEP sonuçları sorgulama ekranı

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İYEP sonuçları nereden öğrenilir? İşte İYEP sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilköğretim 3 ve 4. sınıf öğrencilerine uygulanan İYEP (İlkokullarda Yetiştirme Programı) sonuçları için bekleyiş başladı. Türkçe ve matematik derslerinde başarı kazanımı kapsamında eğitici eğitim çerçevesinde gerçekleşen İYEP için sonuçların nereden ve nasıl sorgulanacağını veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, İYEP sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 2019 İYEP sonuçları sorgulama ekranı.

Öğrencilerin yetersiz kaldığı Türkçe ve matematik derslerinde eğitim amaçlı uygulanan İYEP 15 Ekim 2019'da gerçekleşmeye başladı. İYEP için heyecanlı bekleyiş başlarken, hem öğrencilerin hem de velilerin sonuçlara ilişkin araştırmaları yoğunlaştı. İşte, 2019 2020 eğitim öğretim dönemi İYEP sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar....

İYEP SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

15 Ekim Salı günü gerçekleşen İYEP sonuçlarının kasım ayının başında sisteme yüklenmesi bekleniyor. Bir İYEP grubunun 1-6 öğrenciden oluşturulacak, 6 öğrencilik bir grup tamamlanmadan ikinci grup açılmayacak.

İYEP SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

'Türkçe, matematik, psikososyal destek' şeklinde üç alanda yapılan İYEP sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı e-okul modülü üzerinden ya da meb.gov.tr internet sitesinden öğrenilecek. E okula giriş için öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasının gerekli alanlara girilmesi gerekmektedir.

E OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

MEB EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İYEP işlemleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin belirlenmesi, öğrenci gruplarının oluşturulması, öğretmen
görevlendirilmesi, görevli öğretmenlerin onay listelerinin alınması, öğrencilerin modüller arası geçişleri, programdan çıkarılması veya programa dahil edilmesi gibi iş ve işlemler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü üzerinden yürütülür.

 

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