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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.11.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

İTÜ profesörü duyurdu: 'Pastırma sıcakları' 12 Kasım'a kadar etkili olacak

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İTÜ profesörü duyurdu: 'Pastırma sıcakları' 12 Kasım'a kadar etkili olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, mevsim normallerinde görülen soğuk havanın ardından yüksek basıncın etkisiyle ülke genelinde yaşanacak "pastırma yazının" 12 Kasım'a kadar süreceğini belirtti. Toros, "Türkiye genelinde 12 Kasım'a kadar devam edecek pastırma yazında, sıcaklıklar İstanbul'da gündüzleri 23-24 dereceye kadar çıkarken, gece 10-16 derece arasında seyredecek. Ülke genelinde de sıcaklıkların İç Anadolu Bölgesi dışında 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Yüksek basıncın hakim olmasıyla gündüzleri sıcak olurken geceleri ayaz yaşanacak. Sabaha karşı ciddi soğuklar görülebilir. Pazartesi gününden itibaren lodos etkisiyle çok yoğun olmamakla birlikte yurt genelinde çöl tozları etkili olabilir'' dedi.

Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli sıcak günler" anlamına gelen ve "pastırma sıcaklıkları" olarak da ifade edilen "pastırma yazı"nın genellikle ekim ayının sonları ve kasım ayının başlarında görüldüğünü dile getirdi.

Bazı yıllar hiç yaşanmazken bazen de yılda birden fazla olan pastırma sıcaklarının geçen yıl ekimde etkili olduğunu vurgulayan Toros, pastırma yazında, yüksek basınç etkisiyle gündüzlerin güneşli ve mevsim normallerine göre sıcak, gecelerin ise ayaz sebebiyle soğuk olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Toros, ülke genelinin yarından itibaren yüksek basıncın etkisi altına gireceğini ifade ederek, "Türkiye genelinde 12 Kasım'a kadar devam edecek pastırma yazında, sıcaklıklar İstanbul'da gündüzleri 23-24 dereceye kadar çıkarken, gece ise 10-16 derece arasında seyredecek. Ülke genelinde de sıcaklıkların İç Anadolu Bölgesi dışında 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Yüksek basıncın hakim olmasıyla gündüzleri sıcak olurken geceleri ayaz yaşanacak. Sabaha karşı ciddi soğuklar oluşabilir." dedi.

PUSLU HAVA GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRECEK

Prof. Dr. Hüseyin Toros, takvim yapraklarında genellikle 11 Kasım'da "Mevsimsiz Sıcaklar, Pastırma Yazı" ibaresi şeklinde yer alan bu dönemin, gündüzleri güneşli ve geceleri ayaz olması sebebiyle pastırma yapımına uygun olduğu için bu isimle anıldığını anlattı.

Geceleri etkili olan ayazın etlerin daha çabuk kurumasına yol açtığı için genellikle "pastırma ayazı" tabirinin de kullanıldığını belirten Toros, çöl bölgesinden sıcak hava geldiği için bazı yerlerde sabah saatlerinde havanın puslu olabileceğini, bunun da görüş mesafesini düşüreceği için sürücülerin dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

DON TEHLİKESİ UYARISI

Pazartesi gününden itibaren lodos etkisiyle çok yoğun olmamakla birlikte yurt genelinde çöl tozlarının etkili olabileceğini dile getiren Toros, geceleri ayaz etkisiyle havanın aşırı soğuması sonucu don tehlikesi oluşabileceğinden ziraat sektörünün de dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, kuzey yarım kürede aynı dönemlerde görülen güneşli ve sıcak günlerin farklı isimlerle ifade edildiğini, ABD'de "yerli yazı", Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te de "Azize Birgitta yazı" olarak adlandırıldığını aktardı.

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