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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.09.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

İTÜ mezunu Halit Ayar’ın kardeşinden duygulandıran mektup

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Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar için arkadaşları üniversitenin kampüsünde bir araya gelerek ağaç dikti. Halit Ayar’ın annesinin ve kardeşinin de katıldığı etkinlikte kız kardeşinin abisine yazdığı mektubu okuması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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  • İTÜ mezunu Halit Ayar’ın kardeşinden duygulandıran mektup
  • İTÜ mezunu Halit Ayar’ın kardeşinden duygulandıran mektup
  • İTÜ mezunu Halit Ayar’ın kardeşinden duygulandıran mektup
  • İTÜ mezunu Halit Ayar’ın kardeşinden duygulandıran mektup
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Olay geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'nde yaşanmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken ellerinde kırık şişe ve bıçakla para isteyen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürülmüştü.

Bugün İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde bir araya gelen arkadaşları Halit Ayar için önce sessiz bir yürüyüş düzenledi.

Ardından kampüs içerisine Ayar’ın anısına bir ağaç diken öğrencilere Halit Ayar’ın annesi Hanife ayar ve aynı üniversitede eğitim gören kız kardeşi Melike Ayar da destek verdi.

Melike Ayar abisi için yazdığı mektubu arkadaşlarına okurken duygusal anlar yaşandı. Gözyaşları içerisinde yazdığı mektubu okuyan Ayar, “Hepimiz için ülkemiz için acı bir kayıp olduğunu biliyoruz. Bundan sonra umarım böyle şeyler olmaz. Engel olabiliriz.

Seni düşündüğümüzde en küçük bir kötülüğün aklımıza gelmiyor. Seni ne zaman düşünsek yüzümüz gülüyor.

Beraber kurduğumuz hayalleri içimde seni taşıyarak ben gerçekleştireceğim. Sen rahat uyu. İyi ki benim abimdin. Seni çok seviyoruz” dedi.

Anne Hanife Ayar ise yaptığı konuşmada, “Sessiz kalınmadığını herkes öğrensin.

Bu olayları kimse unutmasın.

Rica ediyorum kanunları tekrar gözden geçirsinler” ifadelerini kullandı. Halit Uyar’ın arkadaşları ise arkadaşlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirttiler.

Dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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