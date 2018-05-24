İttifaktan çekilme yok

Destici, “Çekilme diye bir şey yok. Bunu açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Bizim 18 arkadaşımız AK Parti ile müşterek listede şu anda aday. Bu 18 arkadaşımız da yarın (bugün) aday tanıtım toplantısında olacaklar” dedi. Destici, dün düzenlediği basın toplantısında, her siyasi parti içerisinde farklı görüşler olabileceğini belirterek, şunları söyledi: “Bu karar benim tek başıma aldığım bir karar değil. Bu, bizim arkadaşlarımızla birlikte aldığımız ortak bir karar. Dolayısıyla biz bu ortak karardan mı çekileceğiz? Arkadaşlarımızın daha fazla beklenti içinde olması doğaldır. Diğer siyasi partilerde çekilenler, istifa edenler var. Listede yer verilmeyen koca koca profesörler var. Medya bunları konuşmuyor.”