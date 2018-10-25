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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANALİZ HABER: NURAY BABACAN
25.10.2018 - 22:00, Son Güncelleme:

İttifakta taban sancısı

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
İttifakta taban sancısı

AK Parti ile MHP arasında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan ve genel seçimlerde net sonuçları görülen Cumhur İttifakı’nda son dönemde yaşanan krizin birden fazla nedeni bulunuyor. Ulusal politika ve yasal düzenmeler konusundaki görüş ayrılıklarından daha büyük sorunun iki partinin tabanında yaşandığı ve yapılan araştırmaların da bu durumu doğruladığı belirtildi.

SİYASET kulislerinde, son altı aydan bu yana, iki partinin oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı’nın’ verdiği sınav konuşuluyordu. Kamuoyunun gözü önünde olan, ‘af tasarısı, emeklilikte yaşa takılanlar, Pastör Brunson, Andımız, hediye uçak’ gibi konulardaki fikir ayrılıklarından daha önce, her iki partinin genel merkezlerine, parti tabanı ve teşkilatlarından gelen ‘sitem, şikâyet ve eleştiriler’ yaşanan sıkıntıya ilişkin ipuçları vermeye başlamıştı. Genel seçimlerin hemen ardından tabanda yaşanan bu gerginlik, ‘atama, tayin ve ihaleler’ konusundan kaynaklandı. Bu konularda MHP’lilerin taleplerinin de karşılanmaya başlanması, AK Parti teşkilatlarında ve bürokrasisinde, kaynamalara neden oldu. Kulislerde, “Bizim taleplerimizden önce MHP’li tabanın talepleri karşılanmaya başlandı. İşbirliği ve ittifak adına sesimizi çıkarmıyoruz” serzenişleri dile getirilmeye başlamıştı. İşin ilginci MHP’liler de iktidara verdikleri desteğin tam karşılığını göremediklerini, talep ve isteklerinin dikkate alınmadığını ifade ediyorlardı.

YERELDE GERGİNLİK

Son aylarda yaşanan bu dalgalanma, yerel seçimlerin kapıya dayanmasıyla daha da görünür oldu. Yerelde birbirinin rakibi olan iki partinin örgütleri, bu kez yerel adaylar ve meclis üyelikleri konusunda beklentiye girdi. Ankara’da bu ittifakın nasıl olacağı tartışılırken yerelde bu konu gözle görünür bir krize dönüşmüştü bile. AK Partililer, “Bir ilçede çalışıyoruz, ‘tüm belediyeleri almalıyız’ diye açıklama yapıyoruz. MHP il başkanından yanıt geliyor. ‘Bu yaptığınız nezaketsizlik’ diye. Oysa tabanımıza bunu söyleyeceğiz, bu bir motivasyon aracı” diye eleştirilerde bulunmaya başlamıştı. Teşkilatlar arasında, rekabetten kaynaklanan çekişme, milletvekilleri aracılığıyla Ankara’ya ulaştırılınca, genel merkez yönetimleri ve liderlerin tutumu etkilenmeye başladı. Bu gelişmeler, partinin üst yönetimi tarafından ima yollu dahi olsa dile getirilince de MHP yönetiminde, sözlerinden hoşlanılmayan ‘AK Partili yöneticiler listesi’ oluştu.

İLGİNÇ ARAŞTIRMA

MHP’deki asıl kırılmanın, Adana, Mersin ve Osmaniye belediye başkanlıklarının kendilerine verilmeyecek olmasından kaynaklandığı iddia ediliyor. AK Parti, MHP ile yerelde ittifak yapılması ve bazı il ve ilçelerin MHP’ye verilmesi durumunda, partinin oy durumunu araştırdı. Bu araştırmada Adana, Mersin ve Osmaniye gibi iller üzerinden simülasyon yapıldı. Buna göre, bu illerdeki belediye başkanlıklarının MHP’ye verilmesi durumunda, AK Parti’nin, Türkiye genelinde oy kaybı yüzde 3-4’e yükseliyordu. Bunun diğer büyük illerde yapacağı çarpan etki, AK Parti’nin yerel seçimle ilgili tutum almasına neden oldu ve ittifakla ilgili tartışmalar böyle bir sürecin ardından başladı.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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