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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM - ANKARA
08.10.2018 - 21:12, Son Güncelleme:

İttifakta prensip kararı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
İttifakta prensip kararı

AK Parti ve MHP’nin yerelde ittifak konusunu görüşmek üzere oluşturulan heyetleri bir araya geldi.

Meclis’teki görüşmede AK Parti’yi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; MHP’yi ise genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz temsil etti. Görüşme sonrasında iki partinin temsilcileri açıklama yaptı. Kurtulmuş görüşmeyle ilgili şunları söyledi: “Son derece verimli ve açık sözlü görüşme ortamından sonra bu toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi ve bu konuda atılacak adımlarla ilgili her iki partinin de görüşlerini olgunlaştırarak sürecin devam ettirilmesi şeklinde bir prensip kararına vardık. Cumhur ittifakı sadece seçime yönelik bir işbirliği çalışması değildir. Belli bir siyaset çizgisi ve ekseni oluşturmak bakımından önemli adımlar atmıştır. FETÖ’ye karşı mücadelede, bölücü terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışındaki mücadelede, emperyalist güçlerin Türkiye’ye saldırılarına karşı müşterek tepki gösterme konusunda cumhur ittifakı belli müşterek konular üzerinde odaklanmış ve hareket etmiştir.

BUNDAN SONRASI TEKNİK

Şimdi bu ittifakın bu şekliyle önemli olduğunu düşünüyoruz. MHP ve AK Parti iki ayrı partidir. Öncelikle siyasi hedefleri, stratejileri farklı olan partilerdir. Birçok konuda müşterekleri olmakla birlikte iki farklı tabandır. Cumhur ittifakından eğer yerel seçimlerde de istifade edeceksek bu tabanın genişletilmesi ve bundan sonraki siyasi süreçlerde de olumlu sonuç vermesi konusunda ortak mutabık görüşlerimiz oldu. İşin bundan sonra teknik kısmı var. Genel seçimlerde olduğu kadar rahat bir yerel seçimlerdeki ittifaktan söz etmiyoruz. Çünkü genel seçimlerde ittifakın yasal altyapısı vardı. Herkes kendi partisine oy verdi ve partilerin müşterek oyları toplanarak müşterek bir sonuç elde edildi. Burada böyle bir yasal altyapı olmadığı için zorluk var.

AF AYRI BİR KONUDUR

Oluşan ortak kanaati her iki parti heyeti genel başkanlarına arz ederek sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz. İçeride mutabık kaldığımız bir konuyu daha söyleyim. Cumhur ittifakı ana bir başlıktır. Af konusu, seçim ittifakı olsun, bunlarsa başka konulardır. Cumhur ittifakı ile bunları karıştırmamak gerekir. Yerel seçimlerde bir işbirliği imkânı var mıdır, ilk görüşmemizi yaptık, olgunlaştırıp paylaşacağız.”

BAŞLIKLAR TESPİT ETTİK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın da yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Cumhur ittifakının yerel seçimlerde de tatbik edilip edilmeyeceği konusunu tartışmaya başladık. Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte heyetlerimiz görüşmeye devam edecek ve bugün tespit ettiğimiz çalışma başlıkları üzerinde faaliyetlerini sürdürerek genel başkanlara bir teklif metnini ileteceğiz. Bunların sonuçlarına göre de her iki partinin yerel seçimlerde nasıl tavır alacakları ortaya çıkacak. Temennim de Cumhur İttifakı’nın ruhu dediğimiz hususun yerel seçimlerde de canlı bir şekilde yaşanması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yerine oturmasının sağlanmasıdır. Temennimiz budur.”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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