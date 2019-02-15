İttifakta parti oylarını hesap sorunu
Yerel seçimlerde ilk kez uygulanacak “ittifak” sistemine ilişkin sıkıntıları bitmiyor. Partilerin ne kadar oy aldığı ve oylarının ne kadar artıp-azaldığını belirleme sorunu yaşanıyor. Partilerin oylarını hesaplamak için dile getirilen formüller, ittifak partilerinin “ortak listeyle” belediye meclis üyeliklerini belirleme kararı üzerine zora düştü. Büyükşehirlerde sadece ittifak oyları görüleceği için Türkiye genelindeki oy değişimi sağlıklı saptanamayacak.
ORTAK LİSTE KARMAŞASI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerde, Türkiye geneline ilişkin sonuç vermeyeceği için bu konuda sorun yaşanacak. Zaten yasal bir zorunluluk olsa bile, hesap yapma olanağı bulunmuyor. İttifak yapılan ve partinin aday çıkarmadığı yerlerde, partilerin oylarının belediye meclis üyelikleri listesine verilen oylardan hesaplanması planlanıyordu. Ancak ittifak partileri, 30 büyükşehirde belediye meclis üyeliklerini “ortak listeyle” yapma karar verdiler. Bu durum, meclis üyelik listelerine verilen oya bakarak, partilerin o büyükşehirde oylarını ne kadar arttırıp-azalttığına ilişkin hesap yapılmasını ortadan kaldırdı.
TOPLAM OY ZOR
AK Parti kurmayları Türkiye genelindeki oylarını hesaplamanın kolay olmayacağını belirterek, şunları söyledi: “İttifak yapılarak ve ortak belediye meclis üyeliği belirlenerek seçime gidilen büyükşehirlerde ancak ittifakın toplam oyunu görebilirsiniz. Yapılacak tek şey, 2014 yerel seçimlerinde bu partilere verilen toplam oyla, bu oyları kıyaslamaktır. Bunu, son genel seçimdeki ittifak oylarıyla kıyaslayarak da yapabilirsiniz. Ancak her durumda, tek bir partinin oyunu değil, ittifakların oyundaki toplam artış ve azalmayı görürsünüz. Partiler isterlerse her il için ince hesap yapar, ama o da yaklaşık çıkar.”
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