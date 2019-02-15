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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
15.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İttifakta parti oylarını hesap sorunu

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
İttifakta parti oylarını hesap sorunu

Yerel seçimlerde ilk kez uygulanacak “ittifak” sistemine ilişkin sıkıntıları bitmiyor. Partilerin ne kadar oy aldığı ve oylarının ne kadar artıp-azaldığını belirleme sorunu yaşanıyor. Partilerin oylarını hesaplamak için dile getirilen formüller, ittifak partilerinin “ortak listeyle” belediye meclis üyeliklerini belirleme kararı üzerine zora düştü. Büyükşehirlerde sadece ittifak oyları görüleceği için Türkiye genelindeki oy değişimi sağlıklı saptanamayacak.

ORTAK LİSTE KARMAŞASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerde, Türkiye geneline ilişkin sonuç vermeyeceği için bu konuda sorun yaşanacak. Zaten yasal bir zorunluluk olsa bile, hesap yapma olanağı bulunmuyor. İttifak yapılan ve partinin aday çıkarmadığı yerlerde, partilerin oylarının belediye meclis üyelikleri listesine verilen oylardan hesaplanması planlanıyordu. Ancak ittifak partileri, 30 büyükşehirde belediye meclis üyeliklerini “ortak listeyle” yapma karar verdiler. Bu durum, meclis üyelik listelerine verilen oya bakarak, partilerin o büyükşehirde oylarını ne kadar arttırıp-azalttığına ilişkin hesap yapılmasını ortadan kaldırdı.

TOPLAM OY ZOR

AK Parti kurmayları Türkiye genelindeki oylarını hesaplamanın kolay olmayacağını belirterek, şunları söyledi: “İttifak yapılarak ve ortak belediye meclis üyeliği belirlenerek seçime gidilen büyükşehirlerde ancak ittifakın toplam oyunu görebilirsiniz. Yapılacak tek şey, 2014 yerel seçimlerinde bu partilere verilen toplam oyla, bu oyları kıyaslamaktır. Bunu, son genel seçimdeki ittifak oylarıyla kıyaslayarak da yapabilirsiniz. Ancak her durumda, tek bir partinin oyunu değil, ittifakların oyundaki toplam artış ve azalmayı görürsünüz. Partiler isterlerse her il için ince hesap yapar, ama o da yaklaşık çıkar.”

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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