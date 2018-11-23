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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KULİS HABER: NURAY BABACAN
23.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İttifakta Osmaniye sürprizi

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
İttifakta Osmaniye sürprizi

AK Parti ile MHP arasındaki yerel seçim ittifakı görüşmelerinde sürpriz kentlerin de masaya getirildiği belirtiliyor. AK Parti’nin Ankara ve İstanbul karşılığında, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin seçim bölgesi olan Osmaniye’de aday çıkarmama jesti yapacağı konuşuluyor. MHP’ye Ankara başta olmak üzere bazı büyük illerde ilçe de verilecek.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı görüşmenin ardından, yeniden gündeme gelen yerel seçim ittifakının sınırları çizilmeye çalışılıyor. Son görüşmelerde, bilinen illerin dışında sürpriz illerin masaya getirildiği belirtiliyor. AK Parti’nin Ankara ve İstanbul karşılığında, Bahçeli’nin seçim bölgesi olan Osmaniye’de aday çıkarmama jesti yapacağı konuşuluyor. Adana ve Mersin gibi iller yerine, Manisa ve Isparta gibi iller gündeme geldi. MHP’ye Ankara başta olmak üzere bazı büyük illerde ilçe de verilecek.

YENİDEN İTTİFAKIN NEDENİ

Kulislere göre, iki partinin yerelde ittifak girişiminin temel nedeninin, İstanbul ve Ankara gibi illeri riske atmamak olduğu biliniyor. Özellikle, Ankara’da oyların bölünmesinden kaynaklanan sorunların yaşanacağına ilişkin saptamalar AK Parti’yi bir süre önce rafa kaldırdığı ittifaka yeniden dönüş yapmak zorunda bıraktı. İki partinin ilişkisinin ‘ittifak yapmamaktan’ kaynaklanan nedenlerle gerilme olasılığı da ittifaka dönülmesinin önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor. Birkaç şehirle sınırlı ittifakın, iki partinin bağlarını güçlendireceği ve tabana olumlu mesaj vereceği dile getiriliyor. Kulislerde, iki parti arasındaki yerel seçim ittifakının ‘seçimlerden sonraki ihtiyaçlar’ için yapıldığını söyleyenler de bulunuyor.

YENİ İLLER DAHİL OLDU

Edinilen bilgiye göre, ittifak görüşmelerinde daha önceden ortaya atılan illerden farklı öneriler gündeme gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim bölgesi olan Osmaniye’nin ittifak jesti olarak MHP’ye bırakılacağı öne sürülüyor. AK Parti’nin sorunsuz aldığı bu ilde aday çıkarmayıp, Bahçeli’ye jest yapacağı konuşuluyor. Bunun dışında, Adana ve Mersin gibi daha önce gündeme getirilen illerle ilgili farklı gelişmeler oldu. AK Parti, Mersin’de aday açıklayarak, bunun yolunu kapattı. Adana’da ise sorun yaşanıyor. Anketlerde AK Parti birinci, MHP beşinci parti görünüyor. Burada yapılacak bir ittifakın Adana’yı ikinci büyük partiye bırakmak anlamına geleceği yorumları yapılıyor. MHP’nin ısrar etmesi durumunda zayıf kaldığı öne sürülen Adana adayının değiştirilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor. Adana sorununun liderler düzeyinde ele alınması bekleniyor.

BAZI İLÇELER MHP’YE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz arasında önümüzdeki günlerde yeniden yapılacak görüşmelerde, konuşulan illere ilişkin ayrıntıların ele alınacağı belirtiliyor. İki yöneticinin yapacağı görüşmelerde, Ankara ve İstanbul gibi büyük illerin bazı ilçelerinin MHP’ye bırakılması da gündemde olacak. İlçelerle ilgili sayınının artabileceği, popüler ilçelerin yanı sıra, özellikle MHP’nin güçlü olduğu bazı illerdeki birden fazla ilçenin MHP’ye bırakılmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor. İttifak görüşmelerinin bir başka başlığı ise belediye başkan yardımcılıkları ve belediye meclis üyelikleri olacak. Bazı iller ve ilçelerde her iki parti bu görevleri paylaşacak.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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