İttifakta ‘aykırılık’ tartışması

Komisyondan bazı tartışmalar şöyle:

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek: Teklif birçok açıdan Anayasa’ya aykırılıklar içermektedir. Avrupa örneklerinin tamamında hükümetler Meclis içerisinden çıkmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni getirirken bizlere artık istikrar sorununun biteceği, koalisyon sorununun kapatılacağı ve güçlü milletvekilinin geleceği ifade edilmişti. Ama baraj duruyor ve temsilde adaleti yok ediyor.

Başkan Mustafa Şentop: 26 farklı madde var. Bu kadar farklı konularda düzenleme yapan metnin Anayasa’ya aykırı olması ne kadar doğrudur?

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet: Tek adam rejimi hedeflenmektedir. Oy arttırmadan nasıl milletvekili arttırırız düzenlemesidir.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak: Anayasa’ya aykırı olduğu, mesnetsiz iddiadır.