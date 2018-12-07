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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Umut ERDEM/ANKARA
07.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İttifakta 2’ye 2 jesti

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
İttifakta 2’ye 2 jesti

CUMHURBAŞKANI Tayip Erdoğan’ın 14 il belediye başkanı adayını açıklamasının ardından MHP ile yerelde ittifakın çerçevesi ortaya çıktı.

MHP İKİ ADAYI GERİ ÇEKTİ

m MHP, açıkladığı 100 belediye başkan adayı arasında Denizli’den mimar olan Ebru Leman Kalkan’ı, Erzurum’da ise tıp profesörü Serdar Sevimli’yi aday göstermişti. Ancak MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki arasındaki görüşmeler sonrasında MHP, sürpriz bir şekilde bu iki ildeki adayını geri çekti.

İttifakta 2’ye 2 jesti

Buna karşılık da AK Parti’nin MHP’ye Aydın ve Muğla şehirlerinde jest yaptığı öğrenildi. CHP’li iki belediye başkanının bulunduğu şehirlerde AK Parti’nin aday göstermeyerek MHP’nin adayını desteklemesi bekleniyor. CHP’nin adayının burada güçlü olması göz önüne alınarak, Aydın’da bir blok oluşmazsa sonuç alınamayacağı öngörüldü. Erdoğan da dün açıkladığı 14 il belediye başkanlığında Aydın ve Muğla’yı sonraya bıraktı.

Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye için de görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Adana’da AK Parti’nin mevcut MHP’li başkan Hüseyin Sözlü’nün tekrar aday gösterilmesinden rahatsız olduğu öğrenildi.

Mersin’de ise AK Parti’nin İYİ Parti ve CHP’nin mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz üzerinden bir ittifaka karşılık, güçlü olan MHP’nin adayı Hamit Tuna’yı destekleme kararı aldığı öğrenildi.

m AK Parti’nin Manisa’da mevcut MHP’li başkan Cengiz Ergün’ü başarılı bulduğu, Osmaniye’de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin memleketi olduğu için aday göstermeme kararı aldığı ifade edildi. 

 

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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