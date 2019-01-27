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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU - ANKARA
27.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İttifakta 24 il için üçüncü tur

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
İttifakta 24 il için üçüncü tur

CHP ve İYİ Parti, ayrı ayrı adaylarla seçime girme kararı aldıkları 24 il için yeniden masaya oturacak. Özellikle Millet İttifakı’nın 24 Haziran’da yüksek oy aldığı illerde ortak aday çıkartılması için anlaşma zemini aranacak. Uşak, Amasya, Gümüşhane, Çorum gibi iller için görüşme trafiği yürütülecek.

ANALİZLER YAPILIYOR

Millet İttifakı’nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti arasındaki yerel seçimlere yönelik işbirliği görüşmeleri önceki gün resmiyet kazandı. İki parti, 23’ü büyükşehir belediyesi olmak üzere 50 ilde ve 288 ilçede uzlaşma sağladı. CHP ve İYİ Parti’nin heyetlerinin, her iki partinin de ‘kendi adayıyla seçime katılacağı’ belirtilen 24 il ile ilgili yeni bir görüşme trafiği başlatacakları öğrenildi. Aralarında Doğu ve Güneydoğu’daki illerin bulunduğu 24 şehrin oy analizlerinin yapıldığı ve bu şehirlerin yarısına yakınında da işbirliği sağlanabileceği ve ittifakın genişleyebileceği bildirildi.
CHP ve İYİ Parti’nin kendi adaylarıyla seçime gireceği belirtilen Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Karabük, Karaman, Kars, Kütahya, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Şırnak, Sivas ve Uşak’ta da ortak adayla seçime girilip girilemeyeceği görüşülecek. CHP ve İYİ Parti, bu illerin bazılarında 24 Haziran seçimlerinde ‘Millet İttifakı’ çerçevesinde yüksek oy oranlarına ulaşmıştı. Ortak aday çıkartılması durumunda özellikle yüksel oy alınan illerde yerel seçimlerde de başarı sağlanabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

BURSA'DA PÜRÜZ

Büyükşehir belediyesi CHP’de olan ve Bodrum ilçesinde ‘ortak aday’ çıkarma konusunda anlaşmaya varılamayan Muğla’nın ilçelerinde ittifak sağlanamadı. Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinin tamamında her iki parti de kendi adaylarını çıkaracak. İki parti, Antalya, Balıkesir, Hatay ve Manisa da ise ‘tam mutabakat’ sağladı. Büyükşehir belediye başkanlığı İYİ Parti’de olan Muğla ve Balıkesir ile CHP’de olan Antalya ve Hatay’ın ilçelerinde iki partinin ayrı ayrı aday çıkaracağı hiçbir ilçe bulunmuyor. Dört büyükşehrin 46 ilçesinde CHP, 25 ilçesinde ise İYİ Parti kendi adayını çıkaracak.

24 Haziran’da ittifakın yüzde 50.7 oy aldığı Tekirdağ’ın dört ilçesinde her iki parti kendi adayını çıkaracak. Büyükşehir belediyesi CHP’ye bırakılan Bursa’nın bazı ilçelerinin taksimatında pürüzler yaşandığı, ilçelerin dağılımının bu hafta içinde açıklanacağı belirtildi.

166 ADAY BELLİ OLDUİYİ Parti, dün 5’i büyükşehir 3’ü il olmak üzere 166 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti, kendisine bırakılan Gaziantep’te Ejder Demir ile yarışa girecek. Demir, MHP’den aday adaylığı başvurusunu geri çekmişti. İYİ Parti, Kayseri’de Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’ı, Kocaeli’nde Serdar Kaman’ı aday gösterdi.

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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