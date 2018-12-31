İttifaklı yeni hayat
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nin siyasi hayata kattığı ‘ittifak’ın önümüzdeki dönemde hem seçmen hem de siyasi partiler için önemli değişiklikleri beraberinde getireceği savunuluyor. Yapılan son araştırmalar, seçmenin ittifaklara alışmaya başladığını gösterdi. İttifak yapan partilerin tabanında, itiraz etmeyenlerin oranı yüzde 80’e yakın çıktı.
Siyasi kulislerde yapılan yorumlara göre, yeni sistemin neredeyse zorunlu kıldığı seçim ittifakları, bundan sonra Türk siyasetinin normal bir unsuru olacak. İlk kez, sistem değişikliğinden önce CHP ve MHP’nin 2014’te yerel seçimlerde uyguladığı ve kısmen başarılı olduğu ittifak uygulamasının gelecekte siyasi partilerin yapısını da değiştireceği iddia ediliyor. Başta AK Parti kurmayları olmak üzere TBMM’de yapılan analizlerde, son dönemlerdeki seçim araştırmalarının da ışığında ‘yeni dönem ittifakları’ değerlendiriliyor. Hürriyet’in görüşlerine başvurduğu parti kurmayları, yeni dönemde ittifaklı hayatla ilgili şu yorumlarda bulundu:
TABAN ALIŞACAK
“Seçmen ittifaklara gittikçe alışıyor. İlk olarak, 2014’teki yerel seçimlerde CHP ile MHP arasına üstelikte büyük bir doğallıkla yerelde yapıldı. İki farklı yapıya sahip seçmen, yerelde farklı faktörler nedeniyle birbirine destek verdi ve başarılı da sonuç aldı. İttifaklara başta direnen seçmen, artık bunu doğal bulmaya başlayacak. Gittikçe de siyasette yeri olacak. Bundan böyle taban ‘Ben onun adayına oy vermem’ demekten vazgeçecek. Baktığınızda tüm firelere rağmen desteğin yüzde 80’e çıktığını görürsünüz. 2014’te bazı illerde yapılan ittifakta bile destek yüzde 60’tı.”
Siyasi kulislerde yapılan analizlerde, bunun 2023’te başka bir yapıya evrileceği dile getiriliyor. İddiaya göre, partiler ya birbirleriyle birleşecek ya da bu yapıyı benimseyen yeni partiler kurulacak. Özellikle partilerin oluşumunda köklü değişiklikler mümkün. Hiç beklenmeyen partilerin birbirleriyle ittifak yapmaları tabandaki sert ve keskin yapıyı yumuşatacak, geçişkenlikler artacak. Seçimlerde ittifaklar, seçmen tabanını buna hazırlayacak.
Parti kurmayları, zaman içinde parti aidiyeti nedeniyle ittifaklardan kaynaklanan tepkinin azalacağını, yerel seçimlerde bunun ipuçlarının görüleceğini belirtiyorlar. Seçmen sandığa gittiğinde son kertede, ilçede kendi partisini desteklese bile büyükşehirde oyunu ittifak partisine verecek.
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