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    İttifaklı pusula için ayrı tasarım yok

    ANKARA
    22.02.2018 - 21:41 | Son Güncelleme:

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, dün TRT Haber’de ittifaklı oy pusulasına ilişkin, “Pusulalarda siyasi partiler daha önce nasıl bulunuyorlarsa aynı şekilde bulunacaklar.

    Sadece bu sütunlarda ittifak yapan partilerin sütunları yan yana olacak ve üzerlerinde de ittifakın unvanı olacak. Sadece fark bu. Onlar için ayrıca bir tasarım yapılmayacak” dedi. Ünal, partilerin pusuladaki yerlerini belirlemek için YSK’nın kura çekeceğini belirterek, “İttifak da siyasi parti gibi kuraya bağlı olacak yani o da kurayla belirlenecek” diye konuştu. BBP ile ittifaka ilişkin ise Ünal, “Şu anda yasalaşmadı. Yasalaştıktan sonra resmi olarak ittifak protokolünü oluşturacak görüşmeler başlayacak” açıklamasını yaptı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , mahir ünal , ünal , son dakika
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