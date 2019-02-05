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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANALİZ: Nuray BABACAN
05.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İttifaklar taşrada dengeleri değiştirecek

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
İttifaklar taşrada dengeleri değiştirecek

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, kamuoyunda çoğunlukla Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde partilerin durumları ve kampanyaları konu olurken taşra illerinde yapılan ittifakların dengeleri değiştirebileceği ve sürprizler yaşanabileceği konuşuluyor.

Siyasi kulislerde, ‘Cumhur İttifakı’ ve ‘Millet İttifakı’nın adayları belirlendikçe, seçim sonuçlarına ilişkin hesaplar da yeniden yapılıyor. Başta AK Parti olmak üzere partiler, yaptırdıkları genel kamuoyu yoklamalarını, ‘aday bazlı’ araştırmalara çevirdi. Her il için adı açıklanan adayın kamuoyundaki algısı ve kampanya boyunca neyin ön plana çıkarılmasına gerek olacağı hakkında analizler yapılıyor. Buna ilişkin son araştırmaların şubatın ortalarında çıkacağı belirtiliyor.

SÜRPRİZ BEKLENTİSİ

Partilerin toplam oyları açısından büyük önem taşıyan Ankara, İstanbul ve İzmir sonuçları üzerinden yapılan hesaplamalarda bazı taşra il ve ilçelerinden çıkacak sürpriz sonuçların etkili olacağı konuşuluyor. Özellikle, ‘millet ittifakı’ndaki bazı adayların yerelde tabanla ilişkisinin, ‘Cumhur İttifakı’ için ‘banko sayılan’ bazı yerleşim yerlerinde sıkıntı yaratacağı yorumu yapılıyor. Siyasi kulislerde ‘taşra sürprizleri’ olabilecek iller arasında, Mersin Adana, Antalya, Manisa, Denizli ve Balıkesir sayılıyor. Bu illerdeki dengelerin her an değişebileceği öne sürülüyor. Bunlara ilave olarak Düzce, Kırıkkale, Isparta, Niğde, Afyon, Elazığ ve Uşak gibi illerde de seçmenin sürpriz yapabileceği öne sürülüyor. Ankara ve İstanbul’un uzun yıllar iktidar partisinde olan bazı ilçelerini ‘şaşırtacak’ yerleşim yerleri arasında sayanlar da bulunuyor. Bu nedenle partilerin toplam oyunu etkileyecek bu illerin ihmal edilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Seçmen dengelerinin, ‘ekonomik sorunlar, yerel ittifak çekişmeleri, yanlış aday belirleme’ gibi konular nedeniyle değişme olasılığını önlemeye çalışan iktidar partisi, her il ve büyük ilçeler için özel çalışma yaptırıyor.

AK Parti belediyelerine yönelik ‘yorgunluk’ eleştirilerine karşılık taze bir başlangıç yapılarak, olumsuz algının ortadan kaldırılması için uğraşılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın teşkilatla yaptığı toplantılarda, “Seçim kampanyası boyunca adaylarımız mütevazı ve samimi olsun. Sosyal medya var deyip çalışmayı ihmal etmeyelim. Bütün evlere gidelim. Bize yüzde 51 lazım” sözlerinin de bundan kaynaklandığı yorumları yapılıyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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