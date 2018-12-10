İttifakın oy hesabı
ANKARA kulislerinde haftalardan beri, AK Parti ile MHP arasında yapılacak yerel ittifakın il ve ilçeleri belirlenirken, diğer yandan bu işbirliğinin artı ve eksileri araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılıyor. Araştırmalar, AK Partililerin ittifak adayına MHP’lilerden daha sıcak yaklaştığını gösterdi. Ankara ve İstanbul hesapları ‘yeni milliyetçi oylar’ üzerine yapılıyor.
SEÇMEN NE DİYOR?
İttifak çalışmalarında sona yaklaşılırken, AK Parti ve MHP kulislerinde bu işbirliğinin tabana nasıl yansıyacağı ve seçmen reflekslerinin nasıl gerçekleşeceği değerlendiriliyor. Bazı bölgelerde ittifakın ters etki yaratarak muhalefetin kazançlı çıkacağını öne sürenler de bulunuyor. Bunu ölçmek için yapılan araştırmalarda, iki partinin seçmeninin ittifaka nasıl baktığı gündem yapıldı. Edinilen bilgiye göre, araştırmalarda ittifak yapılan yerlerde AK Parti adayına oy verebileceğini söyleyen MHP seçmeninin oranı yüzde 60 çıktı. MHP’li ittifak adayına oy vereceğini söyleyen AK Partililerin oranının ise yüzde 68’e ulaştığı belirtiliyor. İki partinin ittifaka destek vermeyen seçmeni, oyunu en uygun gördüğü adaya vereceğini belirtirken, parti tercihi yapmadığı görülüyor. Yapılan araştırmalara göre, ittifakın üç büyük şehirden İstanbul ve Ankara’da sonuç vereceği, İzmir’de sonucu değiştirmeyeceği iddia ediliyor. İttifakın muhafazakâr illerde sonuç alacağı ancak Ege, Akdeniz ve Trakya gibi bölgelerle ise bekleneni vermeyeceği öne sürülüyor. Parti kurmayları, tüm adaylar açıklandıktan sonra yapılacak araştırmaların daha net sonuç vereceği yorumunda bulunuyorlar.
ERDOĞAN’A OY VERECEKLER
AK Parti kurmayları, Türkiye genelinde MHP seçmeninin yüzde 6’sının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faktörü nedeniyle AK Parti’ye destek verdiğini, bu desteğin yerel seçimlerde birçok yerde sonucu etkileyeceğini öne sürüyorlar. Başta İstanbul olmak üzere kentli Kürtlerin ve genç seçmenin AK Parti’den uzaklaşmasından kaynaklanan boşluğun MHP’den gelecek ‘milliyetçi oylarla’ kapatılacağı ve sonucu yüzde 2’lik puanın belirleyeceği yorumu yapılıyor.
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