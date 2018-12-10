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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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KULİS: Nuray BABACAN - ANKARA
10.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İttifakın oy hesabı

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
İttifakın oy hesabı

ANKARA kulislerinde haftalardan beri, AK Parti ile MHP arasında yapılacak yerel ittifakın il ve ilçeleri belirlenirken, diğer yandan bu işbirliğinin artı ve eksileri araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılıyor. Araştırmalar, AK Partililerin ittifak adayına MHP’lilerden daha sıcak yaklaştığını gösterdi. Ankara ve İstanbul hesapları ‘yeni milliyetçi oylar’ üzerine yapılıyor.

SEÇMEN NE DİYOR?

İttifak çalışmalarında sona yaklaşılırken, AK Parti ve MHP kulislerinde bu işbirliğinin tabana nasıl yansıyacağı ve seçmen reflekslerinin nasıl gerçekleşeceği değerlendiriliyor. Bazı bölgelerde ittifakın ters etki yaratarak muhalefetin kazançlı çıkacağını öne sürenler de bulunuyor. Bunu ölçmek için yapılan araştırmalarda, iki partinin seçmeninin ittifaka nasıl baktığı gündem yapıldı. Edinilen bilgiye göre, araştırmalarda ittifak yapılan yerlerde AK Parti adayına oy verebileceğini söyleyen MHP seçmeninin oranı yüzde 60 çıktı. MHP’li ittifak adayına oy vereceğini söyleyen AK Partililerin oranının ise yüzde 68’e ulaştığı belirtiliyor. İki partinin ittifaka destek vermeyen seçmeni, oyunu en uygun gördüğü adaya vereceğini belirtirken, parti tercihi yapmadığı görülüyor. Yapılan araştırmalara göre, ittifakın üç büyük şehirden İstanbul ve Ankara’da sonuç vereceği, İzmir’de sonucu değiştirmeyeceği iddia ediliyor. İttifakın muhafazakâr illerde sonuç alacağı ancak Ege, Akdeniz ve Trakya gibi bölgelerle ise bekleneni vermeyeceği öne sürülüyor. Parti kurmayları, tüm adaylar açıklandıktan sonra yapılacak araştırmaların daha net sonuç vereceği yorumunda bulunuyorlar.

ERDOĞAN’A OY VERECEKLER

AK Parti kurmayları, Türkiye genelinde MHP seçmeninin yüzde 6’sının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faktörü nedeniyle AK Parti’ye destek verdiğini, bu desteğin yerel seçimlerde birçok yerde sonucu etkileyeceğini öne sürüyorlar. Başta İstanbul olmak üzere kentli Kürtlerin ve genç seçmenin AK Parti’den uzaklaşmasından kaynaklanan boşluğun MHP’den gelecek ‘milliyetçi oylarla’ kapatılacağı ve sonucu yüzde 2’lik puanın belirleyeceği yorumu yapılıyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (10.12.2018)
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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