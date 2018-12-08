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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İttifakı bozdurmayız

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
İttifakı bozdurmayız

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Kısıklı’daki evinden çıkarak cuma namazını Üsküdar Hz. Ali Camisi’nde kıldı. Erdoğan cami çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin soruları üzerine şunları söyledi:

BAHÇELİ’YLE BULUŞMA

“Cumhur ittifakının hassasiyetleri son seçimlerde ortaya tam manasıyla çıkmıştır. Burada bizim birbirimize karşı olan dayanışmamız, birbirimizle geleceğe olan yürüyüşteki hassasiyetlerimiz ve bunu da tabi kıskanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabiliyor. Bunun başında ana muhalefet var. Bunun yanında, dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var. Bütün bunları herhalde anlamamak için sebep yok. Biz tabi bu cumhur ittifakını bozdurmamak noktasında kararlıyız. Hele hele, bu yerel seçim ülkemiz için ciddi manada yedi düvelin, ülkemize, milletimize saldırdığı bir dönemde büyük önem arz ediyor. Onun içinde şu anda teknik çalışmaları yürüten arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz, belki de bu hafta içerisinde, biz sayın Bahçeli ile bir araya inşallah gelebiliriz. Kendilerinin de şartları, durumu el vermesi halinde... Arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmaları değerlendiririz. Önümüzde ayrıca zaman var. Burada YSK’nın takvimi önem arz ediyor. Bizim kendi takvimimiz de kendimize göre önem arz ediyor. Ve bu şekilde kendileriyle görüşeceğiz. Zaten şu anda 75 belediyemizi açıkladık. Kalanları da ittifakımızın yaptığı çalışmaya göre açıklayacağız.

ASKERLİK SÜRESİ

(Milli Savunma Bakanlığı’nın askerlik süresinin kısaltılmasıyla ilgili çalışması) Bana kesin neticeyi vermedikten sonra, bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Şu anda bu işin tabi birinci derecede sorumlusu Milli Savunma Bakanımız. Onlar çalışmayı yapacaklar. Çalışmayı yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar ve bu sunum neticesinde, ‘uygundur, uygun değildir’ bunu söyleyeceğiz.

(Ukrayna’nın Rusya’nın esir aldığı askerlerin serbest bırakılmasıyla ilgili talebi) Bu konularda taraflardan aldığım bilgiler oldu. Sayın Putin’le, o süreç içerisinde önce bir telefon görüşmem oldu. Daha sonra Arjantin’de bir heyetler arası görüşme yaptık. Yine telefonla sayın Poroşenko ile bir görüşmem oldu. Onun da bu söylediğiniz taleplerini kendisi bana iletti. Ben de bu talepleri sayın Putin’e ifade ettim. Kendisinden ricada bulundum. Onlarda gelişmelere göre temenni ederim ki olumlu bir yaklaşım içerisinde bulunsunlar. Biz tabi bu tip işlerde ancak ricacı olabiliriz. Daha da ileri gidemeyiz.

ATİLLA’NIN DURUMU

(ABD’de tutuklu bulunan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcı Hakan Atilla’yla ilgili savcının dosyayı çekmesi ) Onda olumlu gelişmeler var. Temenni ediyorum, beklentilerimizin neticesini alırız.”

‘ÜSKÜDAR’DA DURUM KRİTİK’

- Cuma namazını Üsküdar Hz. Ali Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından cami avlusunda AK Parti Üsküdar teşkilatı üyeleriyle ayak üstü sohbet etti. Mahalle temsilcilerine özel talimat veren Erdoğan’ın, ”Üsküdar’da durum kritik. Çok çalışmanız lazım” dediği öğrenildi.

İttifakı bozdurmayız

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa’dan komşusu 91 yaşındaki Kadir Turgut için Şakirin Camisi’nde düzenlenen törene katıldı. Erdoğan’ın “Aramızdaki yaş farklılığı dava ve yol arkadaşı olmaktan bizi alıkoymadı” dediği Kadir Turgut, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. 

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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