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    İttifaka 3’üncü ortak

    ANKARA
    21.02.2018 - 20:53 | Son Güncelleme:

    AK Parti ile MHP’nin ‘Cumhur’ ittifakına 3. parti olarak BBP de dahil oluyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından dün, “BBP ittifakın yanındadır. Görüşmelerimiz olumlu bir şekilde seyretmektedir. İnşallah BBP de bu ittifakın içinde yer alacaktır” dedi.

    Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop da dün, MHP ile birlikte hazırladıkları ittifak paketini Meclis Başkanlığı’na sunmadan önce Destici’yi telefonla arayarak paketin içeriğiyle ilgili bilgilendirdi. Şentop, akşam saatlerinde de Destici ile BBP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

    ERDOĞAN İTTİFAKTA SAMİMİ

    Destici, dün düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan’ın ittifak konusunda çok samimi olduğunu söyledi. İttifakta hangi formülle yer alacaklarına ilişkin soru üzerine Destici, seçim ittifakına ilişkin üç formül olduğunu belirterek, “Bunlardan hangisiyle gireceğimize ittifakın içinde olan diğer siyasi partilerimizle de istişare ederek hep birlikte karar vereceğiz” dedi.

    Destici, ittifakın toplam oyu barajı geçtiği anda ittifaka katılan bütün partilerin barajı geçmiş olacağını anımsatarak, aynısının Hazine yardımı için de uygulanmasını arzu ettiklerini kaydetti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , ak parti , bbp , son dakika
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