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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İttifak ziyareti

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
İttifak ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti. Yıldırım, “MHP teşkilatlarıyla da bir uyum, ahenk içerisinde bu kampanyayı sürdüreceğiz” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım’ı Kavacık’taki ofisinde ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşme yapıldı.

Görüşmeye AK Parti’den TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir, Vedat Demiröz ve İstanbul milletvekili Tuba Sungur katıldı. MHP’den ise TBMM Başkanvekili Celal Adan, genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Fethi Yıldız, Deniz Depboylu, Emin Haluk Ayhan, TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, genel sekreter yardımcıları Kadir Şekerci ve Fatih Çetinkaya ile İstanbul milletvekili Arzu Erdem yer aldı. 

Görüşmede Yıldırım, “MHP teşkilatlarıyla da bir uyum içerisinde bu kampanyayı sürdüreceğiz. İstanbul’da herhangi bir tereddüte sebebiyet vermeyecek bir sonuç almayı hedefliyoruz” derken, Bahçeli de “Buraya cumhur ittifakının anlamını, önemini vurgulayan bir aile toplantısı için geldik. Cumhur ittifakında üç belediye MHP’ye bırakılmıştır. Arkadaşlarımız MHP’li olmakla beraber AK Parti’nin de oluşturduğu cumhur ittifakının ikizi olarak çalışacaktır” diye konuştu.

YILDIRIM: GÜÇ VERDİ

Görüşmelerin ardından Yıldırım ve Bahçeli ortak açıklama yaptı. Yıldırım, “Sayın Genel Başkan’ın ziyareti cumhur ittifakına güç vermiştir. Hazreti Peygamber’in müjdesine mazhar olmuş bu şehrin, şehri emini olmak büyük bir payedir. Bunun için canla başla çalışacağız” dedi.

Bahçeli de “Türk siyasi hayatında devlet adamlığı vasfı ile değişik alanlarda büyük hizmetler sunmuş olan değerli bir şahsiyetin İstanbul’da aday olarak takdimi bizleri gururlandırmıştır. Allah yolunu açık etsin” ifadelerini kullandı.

TEŞKİLATA MESAJ

Bahçeli dün ayrıca, İstanbul İl Teşkilatları ile yemekli toplantı düzenledi. MHP Lideri burada yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “Bu kentte elde edeceğimiz sonuçlar, bütün yurttaki mücadelemizde moral ve motivasyon kaynağı olacaktır. Verilen mücadelelerin, katlanılan zahmetlerin farkındayım. Aynı zamanda yan gelip yatanların, köşe bucak dedikodu yayanların, engel çıkarmak için uğraşanların dönen tekere çomak sokmalarına izin vermiyorsunuz. Aynı anda, hem dava adamı hem de insan azmanı olunamaz. Bu terazi bu sıkleti çekemez.

39 ilçede belediye başkan adayı olan kardeşlerimiz aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın adaylarıdır. Ayrımız gayrımız yoktur. Sizlerden bu kapsamda tam bir hassasiyet beklediğimi özellikle dile getirmek isterim.

Beka sorunu yok, zeka sorunu var diyenler, çukurdadır, uçurumun dibindedir. CHP yine tarihin yanlış tarafındadır. Biz hem beka deriz, hem de zekâmızla bahtiyarlık duyarız.

Venezuela’daki feci olayları görüyorsunuz. Trump seçilmiş bir devlet başkanını Twitter mesajıyla devirmeye kalkışmıştır. Bu darbe teşebbüsünü kınıyorum. Ülkemizdeki tatlı su demokratlarından tek bir söz işitilmiş değildir. Üç maymunu oynamaya devam ediyorlar.”

BAHÇELİ MERCEDES’İ BEĞENDİ: ‘GÜZELMİŞ’

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görüşmeye eski aile arabası olan 1976 model Mercedes otomobiliyle geldi. Görüşmelerin ardından Yıldırım, MHP Lideri Bahçeli’ye aracı gösterdi. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Bahçeli’ye 24 FF 224 plakalı araç hakkında bilgi verirken, MHP Lideri de “Güzelmiş” dedi.

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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