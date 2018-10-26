İttifak yorumu: Pişmanlık fayda etmeyecek
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı’na ilişkin özetle şu değerlendirmelerde bulundu:
“Mesele üslup değil, MHP’nin dominant rolünden rahatsızlık duyanların ‘MHP siyasi vesayet oluşturmaya çalışıyor’ iddiasını dillendirerek güya AK Parti’yi partimizin tesir ve tasallutundan kurtarma çabasıdır. Bu, yanlış bir hesaptır. Cumhur İttifakı’nın devletin bekası ve toplumsal barışın muhafazası açısından taşıdığı değeri siyasi çıkarlarına, ideolojik öngörüsüzlükleri ve etnik reflekslerine kurban edenler; ittifaksız yerel seçimlerin bölücülere ve şer ittifakına yaradığını göreceklerdir. MHP ile AK Parti arasında milli vicdanın tezahürü olarak akdedilen ve milletimizin bekası için devamı kararında olduğumuz Cumhur İttifakı’nın kıymetini bilmeyenlerin pişmanlıkları, iş işten geçtikten sonra bir fayda vermeyecektir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle