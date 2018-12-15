‘İttifak’ yorumu: İki kere iki beş edecek
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, MHP ile ‘iki kere ikiyi beş yapmak için ittifak yaptıklarını’ söyledi.
Kurtulmuş, “Eğer bu masa başında işbirliği meselesi olsaydı iki kere iki dört etmeyebilirdi. Bu zaten var olan ittifakın yerelde uygulanmasıdır. Teşkilat, Türkiye’nin menfaatleri bakımından ortaya çıkan bu karara saygı gösterecektir” dedi. Kurtulmuş, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, şunları söyledi:
“Bizim ana iskeletimiz teşkilatımızdır. Teşkilatımız, hem AK Parti’nin hem de Türkiye’nin genel menfaatleri bakımından ortaya çıkan bu karara saygı gösterir. Bu kararın sandıkta gerçekleşmesi için gayret gösterir. Bu ittifakla, iki kere ikinin beş etmesini sağlayacak çalışma yapacağız. Burada aslolan nezaket, karşılıklı saygı. Siyasetin günlük pratikleri içinde boğulmadan, cumhur ittifakının ruhunu koruyacak bir anlayışı geliştirmek önemlidir. MHP ve AK Parti’nin ayrı ayrı aday çıkarmadığı yerlerde, adaylarımız cumhur ittifakının ortak adayı olacak. 18 AK Parti’nin, üç MHP’nin büyükşehri var. Bunları korurken, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Hatay’ı da almayı planlıyoruz. Yani ittifakın büyükşehir sayısının 25’e ulaşmasını hedefliyoruz.
İTTİFAK TEST EDİLDİ
Cumhur ittifakı dediğimiz şey, iki partinin yöneticilerinin bir araya gelerek ‘hadi bir seçim işbirliği yapalım’ endişesi ile ortaya çıkan bir ittifak değildir. Bu 15 Temmuz akşamı meydanlarda oluştu. Seçim işbirliği ittifakı ortaya çıkaran şey değil; tam tersi ittifak, seçim işbirliğini gerekli kılıyor. Eğer bu masa başında işbirliği meselesi olsaydı, iki kere iki dört etmeyebilirdi. Geçmiş dönemde pratik sonuçları alınmış referandumda, seçimde. Bu örnekler, ittifakın çalışacağını gösteriyor. Test edilmiş bir şey. Bu zaten var olan, genelde uygulanan, ittifakın yerelde uygulanmasıdır. İşin zorluğu, bunun altyapısının olmamasıydı. Bunu hallediyoruz.
İSTANBUL-ANKARA’YI ALIRIZ
İstanbul’da ve Ankara’da da seçimi kazanma problemimiz olmadığını düşünüyorum. İstanbul siyasetini çok iyi bilen biri olarak söylüyorum. Herhangi bir yerdeki büyükşehri iktidar partisi kaybederse sistem tartışmaya açılır konusu doğru bir tartışma değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin nasıl değişeceğinin yolu bellidir. Bu bir anayasa referandumu, değiştirme süreci değil, yerel seçimde belediye başkanı kim olacak, onu seçiyoruz.”
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