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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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15.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘İttifak’ yorumu: İki kere iki beş edecek

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
‘İttifak’ yorumu: İki kere iki beş edecek

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, MHP ile ‘iki kere ikiyi beş yapmak için ittifak yaptıklarını’ söyledi.

Kurtulmuş, “Eğer bu masa başında işbirliği meselesi olsaydı iki kere iki dört etmeyebilirdi. Bu zaten var olan ittifakın yerelde uygulanmasıdır. Teşkilat, Türkiye’nin menfaatleri bakımından ortaya çıkan bu karara saygı gösterecektir” dedi. Kurtulmuş, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, şunları söyledi:

“Bizim ana iskeletimiz teşkilatımızdır. Teşkilatımız, hem AK Parti’nin hem de Türkiye’nin genel menfaatleri bakımından ortaya çıkan bu karara saygı gösterir. Bu kararın sandıkta gerçekleşmesi için gayret gösterir. Bu ittifakla, iki kere ikinin beş etmesini sağlayacak çalışma yapacağız. Burada aslolan nezaket, karşılıklı saygı. Siyasetin günlük pratikleri içinde boğulmadan, cumhur ittifakının ruhunu koruyacak bir anlayışı geliştirmek önemlidir. MHP ve AK Parti’nin ayrı ayrı aday çıkarmadığı yerlerde, adaylarımız cumhur ittifakının ortak adayı olacak. 18 AK Parti’nin, üç MHP’nin büyükşehri var. Bunları korurken, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Hatay’ı da almayı planlıyoruz. Yani ittifakın büyükşehir sayısının 25’e ulaşmasını hedefliyoruz.

İTTİFAK TEST EDİLDİ

Cumhur ittifakı dediğimiz şey, iki partinin yöneticilerinin bir araya gelerek ‘hadi bir seçim işbirliği yapalım’ endişesi ile ortaya çıkan bir ittifak değildir. Bu 15 Temmuz akşamı meydanlarda oluştu. Seçim işbirliği ittifakı ortaya çıkaran şey değil; tam tersi ittifak, seçim işbirliğini gerekli kılıyor. Eğer bu masa başında işbirliği meselesi olsaydı, iki kere iki dört etmeyebilirdi. Geçmiş dönemde pratik sonuçları alınmış referandumda, seçimde. Bu örnekler, ittifakın çalışacağını gösteriyor. Test edilmiş bir şey. Bu zaten var olan, genelde uygulanan, ittifakın yerelde uygulanmasıdır. İşin zorluğu, bunun altyapısının olmamasıydı. Bunu hallediyoruz.

İSTANBUL-ANKARA’YI ALIRIZ

İstanbul’da ve Ankara’da da seçimi kazanma problemimiz olmadığını düşünüyorum. İstanbul siyasetini çok iyi bilen biri olarak söylüyorum. Herhangi bir yerdeki büyükşehri iktidar partisi kaybederse sistem tartışmaya açılır konusu doğru bir tartışma değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin nasıl değişeceğinin yolu bellidir. Bu bir anayasa referandumu, değiştirme süreci değil, yerel seçimde belediye başkanı kim olacak, onu seçiyoruz.”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.12.2018) 2
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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