İttifak yasasına uygulanmadan rötuş

Büyük bölümü Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin uyum maddelerini içeren ilk paketin en büyük sürprizi, ‘seçim ittifakı’ yasasındaki düzenlemeler olacak. Geçen ay yasalaşan ‘seçim ittifakı’ yasası daha uygulanmadan revize edilecek. Yasada eksik ve yanlış olan bazı hükümler değiştirilecek.



Buna göre, seçim sonuçlarına ilişkin tutanak birleştirmelerinin il bazında yapılmasından vazgeçilecek. Birleştirmeler, ilçe bazında yapılacak. YSK’nın seçime katılacak partileri, seçim takviminin başlamasından itibaren 10 gün içinde ilan etmesi hükmü de değiştirilecek. Bu süre seçim takvimi başlamadan önceki 10 gün olarak değiştirilecek. Partilerin ittifak yaparak seçime girmeye hak kazanmaları durumunda, ilan edilen partiler arasındaki farkın ortadan kaldırmasının amaçlandığı belirtiliyor.



Pakette en çok tartışılan konu, bağımsız cumhurbaşkanı adaylarının durumu oldu. 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda üç ayrı alternatif hazırlandı. Bunlardan hangisinin metne gireceğine Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak toplantıda karar verilecek.



Düzenlemeye göre, TBMM’de grubu bulunan partiler, aday gösterecekleri kişiyle ilgili ‘grup kararı’ almak zorunda olacak.



19 NİSAN'DAN SONRA YAZILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 19 Nisan’da uyum paketinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılacak sunumun ardından yazılmaya başlanacağını söyleyerek “Dünyada başkanlık modeline ilişkin uygulamaları mevzuat üzerinden mukayese ettik. 6 grup bu ay içerisinde Meksika, ABD, Arjantin, Brezilya, Fransa, İngiltere’ye gidecek. Almanya örneğine de bakıyorlar”