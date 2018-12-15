İttifak uyarısı
ESKİ CHP yöneticisi Umut Oran, dün yaptığı yazılı açıklamada partisi ile İYİ Parti arasında yapılması planlanan ittifak ile ilgili “CHP’nin ‘ittifaktan ne elde ettiği’ belli değildir” dedi.
Oran, özetle şunları söyledi: “İttifak yapılan iller hangi ölçütlere göre belirlenmiştir, o ildeki parti yöneticilerimizin görüşleri alınmış mıdır, örgüt ve il başkanları sürece dahil edilerek ittifaka hazırlanmadan genel merkezin kararını televizyonlardan mı öğrenmiştir, soruları halen yanıtsızdır. Bu yanıtsız soruların CHP tabanına vereceği zararın telafisi için uzun zaman gerekecektir.” ◊
Yorumları Göster
Yorumları Gizle