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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANALİZ - Nuray BABACAN - Gizem KARAKIŞ
29.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İttifak taktikleri

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
İttifak taktikleri

Cumhur İttifakı, diğer partilerin ittifak yaptığı her yerde seçime ittifakla girecek.

İKTİDAR Partisi ile MHP arasında süren ittifak görüşmelerinde, ince taktikler geliştirildi. Yapılan plana göre, diğer partilerin ittifak yaptığı her yerde, seçime ittifakla girilecek. MHP’nin yüzde 10 barajına takıldığı yerlerde belediye üyeliği jesti gündeme gelecek. Dışarıdan belediye başkan yardımcılığının yanı sıra, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin “ortağa” bırakılması da tartışılıyor.

İLGİNÇ TABLO ÇIKACAK

Yerel seçim hazırlığı birden fazla başlıkta sürerken, partilerin ittifak hesapları aşama aşama planlanıyor. Bu hesaplar, bazı illerde ilginç tabloların ortaya çıkmasına neden olacak. Öncelikle Millet İttifakı’nın olduğu her yerde, karşısına Cumhur İttifakıyla çıkılması planlanıyor. Bu durum bazı illerde MHP-İYİ Parti yarışını gündeme getirebilecek. Bazı illerde ittifakların ters tepeceği ve en çok oyu alan ikinci partinin adayına avantaj sağlayacağını iddia edenler de bulunuyor.

BELEDİYE MECLİS HESABI

Bu süreçte, 51 ilde il genel meclisi üyelerinin aldığı oylar, 30 ilde ise büyük şehir belediye başkanı adayının aldığı oylar, partilerin o ilde aldığı oy oranının hesaplanmasında kullanılacak. Bir ilde aday çıkarmayan parti ise kendi oy oranını görmek için belediye meclis üyeliklerine verilen oya bakacak. Belediye meclis üyeliklerinin dağılımı, aynen milletvekili dağılımı gibi yapılacak. Yüzde 10 barajı aşamayan parti o ilde meclis üyeliği de çıkartamayacak.

İTTİFAKTA YÜZDE 10 BARAJI

İttifak sözkonusu olduğunda küçük partinin meclis üyeliği alabilmesi, o ilde en az yüzde 10 barajını aşmasına bağlı olacak. Bunun olmadığı yerlerde ittifakın büyük ortağı, kendisine düşen üyeliklerden ortağına verebilecek ve belirlenen ismi kazanacağı yerden listeye koyabilecek.

6 il masada. Manisa, Isparta ve Kars kesinleşti. Osmaniye, Adana ve Mersin’de durum sıkıntılı.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın “MHP’ye jestlerimiz tabii ki olacak” açıklamasının ardından gözler ittifak görüşmelerine çevrildi. Son seçimde MHP’nin kazandığı Manisa, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kars’ta yine bu partinin adayının desteklenmesi tartışılıyor. AK Parti kurmaylarının MHP’nin Osmaniye, Adana ve Isparta adaylarına sıcak bakmadığı konuşuluyor.

LATİN AMERİKA DÖNÜŞÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak görüşmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçen pazartesi günü MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bir araya geldi. Bu görüşmelerin ardından Erdoğan önceki gün partisinin grup toplantısı sonrası, “Mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz muhakkak olacak” açıklamasını yaptı. Görüşmelerde, Manisa, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kars’ta MHP adayının desteklenmesi tartışılıyor. Bu altı il üzerinde çalışılmaya devam edileceği, Özhaseki ve Durmaz’in Erdoğan’ın Latin Amerika gezisi dönüşüne kadar ittifakta yol haritasını belirleyeceği dile getiriliyor.

ADAYLARA SOĞUK BAKIYOR

İddiaya göre, Manisa, Isparta ve Kars için durum neredeyse kesinleşmiş gibi gözükse de Adana, Mersin ve AK Parti’nin jest yapacağı Osmaniye’de adaylarla ilgili sıkıntı olduğu belirtiliyor. Kulislerde bazı AK Partili kurmayların MHP’nin özellikle Osmaniye’de mevcut adayı ile devam etmesinin seçimi zorlayabileceği görüşünü ifade ediyor. Adana ve Isparta’da da açıklanan adayların sıkıntılı olduğu, MHP’nin Adana’daki son durumunun seçimi kazanmaya yetmeyeceği değerlendirmeleri yapılıyor. AK Partili bazı kurmaylar, aday sıkıntısını bildiklerini ancak, “MHP’ye adayınızı değiştirin” demelerinin zor olacağını söylüyor.
AK Parti’nin açıklamadığı 21 il içinde yer alan Muğla ve Aydın’da ikinci parti olan AK Parti’nin desteklenebileceği ifade ediliyor.

BELEDİYELERE BAŞKAN YARDIMCILI FORMÜLLER

Diğer bir ittifak yöntemi, belediye başkan yardımcılığı verilmesi. Yardımcılar, hem belediye meclis üyeliklerinden, hem de belediyenin kadrolu elemanlarından atanabiliyor. Bazı illerde ittifak yapılan partiye, başkan yardımcılığı verilirken, dışarıdan önerilen ismin belediye kadrosuna alınması yöntemi de izlenebilecek. Bir başka formül de belediye iştiraklerine atamalar. Bu iştirakler, müdür veya genel müdürlük olarak yapılandırılıyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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