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    İttifak mesajı: Birleşe birleşe mücadele edeceğiz

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    27.02.2018 - 21:51 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasette ittifak tartışmaları sürerken, “Demokrasi bağlamında herkesi kucaklayacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da, “Eğer bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat gidip de bu soytarılarla muhatap oluyorsa o da vatana ihanetin bir parçasıdır” diye tepki gösterdi.

    Kılıçdaroğlu, Meclis’te grup toplantısındaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

    ÇEMBERİN DIŞINA ÇIKABİLİRSİNİZ

    “2019’da o diktatörü saraydan aşağı indireceğiz. Dolayısıyla her gencin kendi ülkesine, demokrasiye, insan haklarına, düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne sahip çıkması lazım. Bulunduğunuz çemberin tamamen dışına çıkabilirsiniz. Hiç kimse endişe etmesin, bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz, ya getireceğiz. Birlikte olursak, birlikte mücadele edersek, demokrasi için, birlikte yaşamak için, o zaman gerçek anlamda gücümüzü ortaya koymuş oluruz. Demokrasi bağlamında herkesi kucaklayacağız. O partiden bu partiden değil, kim demokrasiyi, insan haklarını, düşünce özgürlüğünü, din ve vicdan özgürlüğünü, yargı bağımsızlığını savunuyorsa onlarla demokrasi mücadelesi vereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız, Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak için. Birleşe birleşe mücadele edeceğiz.”

    ‘BU ÜLKEDE YARGI YOK’

    Yargı bağımsızlığı konusunda bir broşür. Bu, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, terör soruşturmaları bilgi kitabı olarak hâkim ve savcıların eğitiminde dağıtılmış. 6’ncı sayfasında şöyle diyor: ‘Tahliye konusunda Hâkimler Savcılar Kurulu ile mutlaka istişarede bulunulduktan sonra irade oluşturulacaktır.’ Yani diyor ki, ‘Sen son kararı vermeden önce benimle bir görüşeceksin. Ondan sonra iradeni oluşturacaksın’ diyor. Adalet Bakanlığı söylüyor. Bu ülkede yargı yok, adalet yok, hak yok ve hukuk yok. 10’uncu sayfasında diyor ki, ‘FETÖ ile ilgili soruşturmalarda 17/25’i esas alacaksın, ondan öncekini görmeyeceksin.’ Bu, yargıya müdahaledir. HSK’da görev yapan arkadaşlar; hangi davalar için sizden görüş alınıyor? O hâkime sen nasıl, hâkim diyebiliyorsun.

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , kemal kılıçdaroğlu , son dakika
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