İttifak mesajı: Beka meselesi olarak görüyoruz

Erdoğan, TRT’de katıldığı programda özetle şu mesajları verdi:

GÜZEL GİDİŞE GÜÇ KATACAK

(Çengelköy ziyareti) Çengelköy 15 Temmuz’da çok ciddi bir direniş ortaya koydu. Onun için ilk toplantımı buradan başlatayım dedim. Çınaraltı bizim biraz gençliğimizden bu yana anlamlı bir yerdir. Dörtlü zirveyi burada (Vahdeddin Köşkü) yaptık. Suriye’ye yönelik olan bu zirveyi şu anda bulunduğumuz konumda onlarla bir araya geldik. Kararlı bir müzakereyi gerçekleştirdik. Buna zenginlik katan bir süreçti. Olay zaman zaman İstanbul Zirvesi olarak anılıyor. Ayın 14’ünde Soçi’de bir araya geleceğiz. Zirvenin ikinci turuna başlayacağız. Orada üçlü olarak o zirvemizin tekrarını yapacağız, temenni ediyorum ki bu güzel gidişe yeni bir anlam kazandıracak, yeni bir güç katacak.

(Manifestoda 94 ruhu karşımıza çıkıyor) Demokrasi yerelde başlar. Eğer bir siyasi hareket ben bir demokrasi mücadelesi veriyorum diyorsa önce yerel politikayı başarması lazım. Yerel, halkla kucaklaşma yeridir. Halkla bütünleşme yeri olduğu için orada halka eliniz değecek, elektrik vereceksiniz, alacaksınız. Bunu başaramıyorsanız halk sizi sırtında taşımaya mecbur değil.

SELÇUKLU MİMARİSİNE HASTAYIM

(Yatay mimari çıkışı) Belediyecilik işi bir gönül işi. Onun için bütün belediye başkan adaylarımıza şunu söylüyorum. İnsanoğlu topraktan uzak olmamalı, toprağa yakın olmalı. Şu anda böyle 50-60-70 kat bir mimari aslında bizim medeniyet ruhumuza da uygun bir mimari değildir. Soruşturun inanın o dikey mimaride oturanlar birbirini tanımaz. Biz yeni dönemde daha önce de buna kısmen başladık TOKİ’yle, buna doğru bir yöneliş bunu başaracağız. Bunun yanında ben kendilerine şunu söylüyorum zemin artı 4, bilemediniz 5 olmalı. Fakat arsamız var arazi imkan veriyorsa orada bu işi daha da düşürmemiz lazım mesela zemin artı 3 olsun.

ÇIKAR HESAPLARI BİR ARAYA GETİRDİ

15 Temmuz’un ruhunda gerçekten milliyetperver vatansever olanlarla milletin düşmanı olanların mücadelesi var. O gecenin katılımcıları AK Parti tabanıyla MHP tabanıdır, çünkü bu işi milli ruhla yaptılar. Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var. Ama diğerleriyle bizim böyle bir müştereğimiz yok. Diğerlerinin ise birbirleriyle inanın, bırakın azami müştereklerini CHP’nin HDP ile azami müştereği olabilir. Ama ne İYİ Parti’yle ne Saadet’le böyle bir birlikteliğinin olacağına ben ihtimal vermiyorum. Ama çıkar hesapları onları bir araya getirmiştir. Onun için Bahçeli onlara ‘zillet’ bende ‘illet’ ittifakı diyorum. Bizimki Cumhur İttifakı’dır. 7 Ağustos’tan itibaren başlayan bir ittifak bu. Bu Cumhur İttifakı’nı ülkemizin beka meselesi olarak görüyoruz. Burada ortak beka kaygımız var. Ortak beka kaygımızla birlikte gelecekle ilgili müşterek birçok değerlerimizi ortaklaşa ortaya koyabiliyoruz. Bizim bu ittifakımız temennim ve duam odur ki inşallah pazara kadar olmaz mezara kadar olur. Çünkü bizim birliğe, beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yedi düvel Türkiye’ye karşı mücadele veriyor bu mücadelede asla pes etmememiz lazım asla bir kayba uğramamamız lazım.”

BOĞAZİÇİ BULUŞMASI

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü’nde kahvaltıda bir araya geldi. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kısıklı’daki konutlarından Vahdettin Köşkü’ne geçti. Erdoğan’ın ardından Ürdün Kralı II. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah da köşke geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah’ı kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konuklarına Vahdettin Köşkü’nün panoramik İstanbul Boğazı manzaralı bahçesini gezdirirken birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Saat 11.30 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. -Aziz ÖZEN/İSTANBUL

- Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ndeki çalışmalarını tamamladıktan sonra Çengelköy’e inerek Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi’nde vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.