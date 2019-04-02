İttifak kazandırmadı
İLK yerel seçim sınavını veren İYİ Parti, büyükşehir dahil olmak üzere herhangi bir il belediyesi kazanamadı. Millet İttifakı kapsamında 10 büyükşehir, 11 il ve 121 ilçe belediyesinde aday çıkaran İYİ Parti, 8 ilçeyle girdiği yarıştan 18 ilçe ile çıktı. 31 Mart öncesi elinde olan Söğüt, Ağıl, Fethiye, Anamur gibi yerleri kaybeden İYİ Parti, Antalya Demre, Balıkesir Susurluk gibi ilçelerin yönetimini aldı. Millet İttifakı çerçevesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ortak miting yaptığı 7 ilin 5’inde ise kaybedildi.
AK PARTİ VE MHP ÖNDE
İYİ Parti adayları Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Trabzon ve Samsun büyükşehirleri ile Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Karabük, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat il belediyelerinde yarıştı. İYİ Parti’nin aday gösterdiği illerde AK Parti ve MHP seçimi önde tamamladı.
İYİ Parti kendisine geçen 8 ilçede yönetimi elinde bulunduruyordu. Afyonkarahisar Dinar, Bilecik Söğüt, Elazığ Ağın, Mersin Anamur, Nevşehir Gülşehir, Muğla Fethiye, Kayseri Pınarbaşı ve Afyonkarahisar Dereçine ilçelerinin yönetimini kaybeden İYİ Parti, Çanakkale Gökçeada ile Çorum Sungurlu’da yerini korudu.
31 Mart seçimleri öncesinde elinde bulunan Gökçeada ve Sungurlu’da yarışı kazanan İYİ Parti, kaybettiği 6 ilçenin yerine 16 yeni ilçe koydu. Çoğu AK Parti ve MHP’nin yönetiminde bulunan Antalya Demre ve Elmalı, Aydın İncirliova ve Nazilli, Balıkesir Susurluk, Çanakkale Eceabat, Edirne İpsala, Isparta Uluborlu, İzmir Tire, Karaman Ermenek, Kayseri İncesu, Samsun İlkadım, Trabzon Yomra, Yozgat Yenifakılı, Yozgat Yerköy ile Zonguldak Gökçebey ilçesinde İYİ Partili adaylar kazandı.
ORTAK MİTİNG YARAMADI
Akşener ile Kılıçdaroğlu seçim sürecinde Aydın, Denizli, Antalya, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Bursa olmak üzere 7 ilde ortak miting yaptı. Millet İttifakı bu illerden sadece Aydın ve Antalya’da kazandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim gecesi yaptığı konuşmada, “Bu seçimin galibi Millet İttifakı’dır, İYİ Parti’nin Millet İttifakı’na kattığı güç ortadadır” sözleriyle partisinin seçim sonuçlarına etkisine vurgu yaptı. İYİ Parti, yarın Başkanlık Divanı’nı toplayacak. Akşener’in işaret ettiği Tüzük Kurultayı’nın gündeme geleceği toplantıda, il ve ilçe kongrelerinin startının verilmesi bekleniyor.
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