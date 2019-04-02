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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU/ANKARA
02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İttifak kazandırmadı

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İttifak kazandırmadı

İLK yerel seçim sınavını veren İYİ Parti, büyükşehir dahil olmak üzere herhangi bir il belediyesi kazanamadı. Millet İttifakı kapsamında 10 büyükşehir, 11 il ve 121 ilçe belediyesinde aday çıkaran İYİ Parti, 8 ilçeyle girdiği yarıştan 18 ilçe ile çıktı. 31 Mart öncesi elinde olan Söğüt, Ağıl, Fethiye, Anamur gibi yerleri kaybeden İYİ Parti, Antalya Demre, Balıkesir Susurluk gibi ilçelerin yönetimini aldı. Millet İttifakı çerçevesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ortak miting yaptığı 7 ilin 5’inde ise kaybedildi.

AK PARTİ VE MHP ÖNDE

İYİ Parti adayları Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Trabzon ve Samsun büyükşehirleri ile Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Karabük, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat il belediyelerinde yarıştı. İYİ Parti’nin aday gösterdiği illerde AK Parti ve MHP seçimi önde tamamladı.

İYİ Parti kendisine geçen 8 ilçede yönetimi elinde bulunduruyordu. Afyonkarahisar Dinar, Bilecik Söğüt, Elazığ Ağın, Mersin Anamur, Nevşehir Gülşehir, Muğla Fethiye, Kayseri Pınarbaşı ve Afyonkarahisar Dereçine ilçelerinin yönetimini kaybeden İYİ Parti, Çanakkale Gökçeada ile Çorum Sungurlu’da yerini korudu.
31 Mart seçimleri öncesinde elinde bulunan Gökçeada ve Sungurlu’da yarışı kazanan İYİ Parti, kaybettiği 6 ilçenin yerine 16 yeni ilçe koydu. Çoğu AK Parti ve MHP’nin yönetiminde bulunan Antalya Demre ve Elmalı, Aydın İncirliova ve Nazilli, Balıkesir Susurluk, Çanakkale Eceabat, Edirne İpsala, Isparta Uluborlu, İzmir Tire, Karaman Ermenek, Kayseri İncesu, Samsun İlkadım, Trabzon Yomra, Yozgat Yenifakılı, Yozgat Yerköy ile Zonguldak Gökçebey ilçesinde İYİ Partili adaylar kazandı.

ORTAK MİTİNG YARAMADI

Akşener ile Kılıçdaroğlu seçim sürecinde Aydın, Denizli, Antalya, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Bursa olmak üzere 7 ilde ortak miting yaptı. Millet İttifakı bu illerden sadece Aydın ve Antalya’da kazandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim gecesi yaptığı konuşmada, “Bu seçimin galibi Millet İttifakı’dır, İYİ Parti’nin Millet İttifakı’na kattığı güç ortadadır” sözleriyle partisinin seçim sonuçlarına etkisine vurgu yaptı. İYİ Parti, yarın Başkanlık Divanı’nı toplayacak. Akşener’in işaret ettiği Tüzük Kurultayı’nın gündeme geleceği toplantıda, il ve ilçe kongrelerinin startının verilmesi bekleniyor. 

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