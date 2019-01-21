İttifak için geri sayım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurmayları ile bir araya gelerek adayların belirleneceği Parti Meclisi (PM) toplantısının tarihini belirleyecek. Toplantının 26 veya 27 Ocak tarihinde yapılması ve son PM’nin ise ay sonuna bırakılacağı konuşuluyor. Bu hafta sonu yapılacak PM’de İstanbul’un CHP’nin elinde olmayan ilçe belediyelerinin de açıklanacağı öğrenildi. İYİ Parti İstanbul’da Üsküdar, Eyüp, Şile ve Beykoz’un da aralarında bulunduğu 10 ilçeyi talep ediyor. Ancak CHP bu ilçelerden Üsküdar, Eyüp, Beykoz ve Küçükçekmece’de seçimi alabileceğini ifade ediyor. CHP, İstanbul’da Şile ve Kâğıthane’nin de içinde yer aldığı en fazla dört ilçeyi İYİ Parti’ye vermeyi planlıyor. İYİ Parti ise Genel Başkan Meral Akşener’in ikamet ettiği Üsküdar’da sorunun çözülmesi için Google’den ayrılarak Türkiye’ye gelen ve İYİ Parti’ye katılan Taylan Yıldız ismini masaya koymaya hazırlanıyor.

CHP’DE TEMAYÜL OYLAMASI YAPILDI

CHP’de hafta sonu temayül oylaması heyecanı yaşandı. CHP’liler il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerini belirlemek için hafta sonu sandığa gitti. 19 Ocak Cumartesi, Edirne’nin İpsala ve Keşan ile Kırklareli’nin Demirköy ilçelerinde il genel meclisi üyelerini belirlemek için sandık kurulurken dün de Ankara’nın Çankaya, Mamak ve Yenimahalle; Balıkesir’in Burhaniye; Antalya’nın Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde belediye meclis üyeliği, Çanakkale’nin Yenice; Edirne’nin Süloğlu ve Havsa; Kırklareli Merkez ve Lüleburgaz ilçelerinde il genel meclisi üyeliği için seçim yapıldı. Partililer, Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde ise belediye başkan adayını belirlemek için oylama yapıldı.

LİDERLER GÖRÜŞTÜ

CHP’nin adaylarını açıklaması önünde en büyük engel, İYİ Parti ile tıkanan işbirliği görüşmeleriydi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, görüşmelerde kilidi çözebilmek için 18 Ocak Cuma günü telefonla görüştü. Görüşmede İzmir’in ilçeleri de konuşuldu. İzmir’in bazı ilçelerinin işbirliği kapsamı dışına çıkarılabileceği öğrenildi. Aynı şekilde Ordu ve Gaziantep’te de iki partinin aday çıkarması gündemde. Ankara’nın Etimesgut, Bursa’nın Osmangazi, Kocaeli’nin Çayırova, Muğla’nın Bodrum ilçeleri ise bu hafta yeni formüllerle tekrar ele alınacak. Eğer çözüm sağlanamazsa bu ilçeler için de liderlerin görüşmesi bekleniyor. Kılıçdaoğlu ile Akşener’in görüşmesinin ardından cumartesi günü bir araya gelen heyetler, üzerinde uzlaşma sağlanan il ve ilçelerle ilgili mutabakat metni hazırladı. Görüşmenin ardından bu hafta işbirliği çalışmalarının tamamlanacağı öğrenildi.