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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN - ANKARA
21.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İttifak için geri sayım

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
İttifak için geri sayım

Yerel seçimler için geri sayım sürerken bugüne kadar 698 il, ilçe ve beldede adaylarını saptayan CHP, bu hafta da İstanbul ve İzmir’in ilçelerinin de aralarında olduğu yerlerde başkan adaylarını belirlemeyi planlıyor. CHP’nin İYİ Parti ile yürüttüğü işbirliği çalışmaları da bu hafta sonuçlandırılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurmayları ile bir araya gelerek adayların belirleneceği Parti Meclisi (PM) toplantısının tarihini belirleyecek. Toplantının 26 veya 27 Ocak tarihinde yapılması ve son PM’nin ise ay sonuna bırakılacağı konuşuluyor. Bu hafta sonu yapılacak PM’de İstanbul’un CHP’nin elinde olmayan ilçe belediyelerinin de açıklanacağı öğrenildi. İYİ Parti İstanbul’da Üsküdar, Eyüp, Şile ve Beykoz’un da aralarında bulunduğu 10 ilçeyi talep ediyor. Ancak CHP bu ilçelerden Üsküdar, Eyüp, Beykoz ve Küçükçekmece’de seçimi alabileceğini ifade ediyor. CHP, İstanbul’da Şile ve Kâğıthane’nin de içinde yer aldığı en fazla dört ilçeyi İYİ Parti’ye vermeyi planlıyor. İYİ Parti ise Genel Başkan Meral Akşener’in ikamet ettiği Üsküdar’da sorunun çözülmesi için Google’den ayrılarak Türkiye’ye gelen ve İYİ Parti’ye katılan Taylan Yıldız ismini masaya koymaya hazırlanıyor.

CHP’DE TEMAYÜL OYLAMASI YAPILDI

CHP’de hafta sonu temayül oylaması heyecanı yaşandı. CHP’liler il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerini belirlemek için hafta sonu sandığa gitti. 19 Ocak Cumartesi, Edirne’nin İpsala ve Keşan ile Kırklareli’nin Demirköy ilçelerinde il genel meclisi üyelerini belirlemek için sandık kurulurken dün de Ankara’nın Çankaya, Mamak ve Yenimahalle; Balıkesir’in Burhaniye; Antalya’nın Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde belediye meclis üyeliği, Çanakkale’nin Yenice; Edirne’nin Süloğlu ve Havsa; Kırklareli Merkez ve Lüleburgaz ilçelerinde il genel meclisi üyeliği için seçim yapıldı. Partililer, Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde ise belediye başkan adayını belirlemek için oylama yapıldı.

LİDERLER GÖRÜŞTÜ

CHP’nin adaylarını açıklaması önünde en büyük engel, İYİ Parti ile tıkanan işbirliği görüşmeleriydi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, görüşmelerde kilidi çözebilmek için 18 Ocak Cuma günü telefonla görüştü. Görüşmede İzmir’in ilçeleri de konuşuldu. İzmir’in bazı ilçelerinin işbirliği kapsamı dışına çıkarılabileceği öğrenildi. Aynı şekilde Ordu ve Gaziantep’te de iki partinin aday çıkarması gündemde. Ankara’nın Etimesgut, Bursa’nın Osmangazi, Kocaeli’nin Çayırova, Muğla’nın Bodrum ilçeleri ise bu hafta yeni formüllerle tekrar ele alınacak. Eğer çözüm sağlanamazsa bu ilçeler için de liderlerin görüşmesi bekleniyor. Kılıçdaoğlu ile Akşener’in görüşmesinin ardından cumartesi günü bir araya gelen heyetler, üzerinde uzlaşma sağlanan il ve ilçelerle ilgili mutabakat metni hazırladı. Görüşmenin ardından bu hafta işbirliği çalışmalarının tamamlanacağı öğrenildi.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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