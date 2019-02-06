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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM - Gizem KARAKIŞ / ANKARA
06.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İttifak genişleyebilir

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İttifak genişleyebilir

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün bir araya gelerek daha önce 30 büyükşehirde ve ilçelerde yapılan ittifakın kapsamının genişletilmesi konusunu ele alacak. İki partinin özellikle MHP’nin oylarının yüksek olduğu Kars, Iğdır, Isparta gibi illerde de ittifaka giderek kapsamı genişletebilecekleri öne sürülüyor.

KARS VE IĞDIR DA MASADA

İki liderin, belediye başkan adaylarının YSK’ye son teslim tarihi olan 19 Şubat’tan önce bir kez daha buluşması, siyasi kulislerde ‘Cumhur İttifakı genişliyor mu?’ sorularını da beraberinde getirdi. CHP ile İYİ Parti’nin işbirliği yapacağı iller arasında, 2014 yerel seçimlerinde MHP’nin kazandığı Kars ile yine aynı seçimlerde MHP’nin az bir farkla HDP’ye kaptırdığı Iğdır da bulunuyor. İki liderin bugünkü görüşmesinde de CHP ve İYİ Parti’nin işbirliği kapsamına aldığı illerin ‘yeniden gündeme geleceği’ belirtiliyor. Görüşmede, “Özellikle Kars, Iğdır, Isparta, Tokat ve Kütahya gibi illerde de AK Parti ile MHP arasında ittifakın gündeme gelebileceği” dillendiriliyor.

ADAY DEĞİŞİMİ GÜNDEMDE

AK Parti, adayını açıkladığı il ve ilçelerde tekrar anket yaptırdı. Erdoğan- Bahçeli görüşmesinde bu anket de gündemde olacak. AK Parti ve MHP’li kurmaylar geçen hafta bu anketi görüştü ve genel başkanlara sundu. Liderler “Ne gerekiyorsa yapılsın” talimatı verdi. Kurmaylar buna göre MHP ve AK Parti’nin ittifak yapmadığı hangi illerde ittifak kararı alabileceğini belirliyor. Bu kapsamda bazı yerlerde de aday değişiminin söz konusu olması bekleniyor.

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