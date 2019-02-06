İttifak genişleyebilir
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün bir araya gelerek daha önce 30 büyükşehirde ve ilçelerde yapılan ittifakın kapsamının genişletilmesi konusunu ele alacak. İki partinin özellikle MHP’nin oylarının yüksek olduğu Kars, Iğdır, Isparta gibi illerde de ittifaka giderek kapsamı genişletebilecekleri öne sürülüyor.
KARS VE IĞDIR DA MASADA
İki liderin, belediye başkan adaylarının YSK’ye son teslim tarihi olan 19 Şubat’tan önce bir kez daha buluşması, siyasi kulislerde ‘Cumhur İttifakı genişliyor mu?’ sorularını da beraberinde getirdi. CHP ile İYİ Parti’nin işbirliği yapacağı iller arasında, 2014 yerel seçimlerinde MHP’nin kazandığı Kars ile yine aynı seçimlerde MHP’nin az bir farkla HDP’ye kaptırdığı Iğdır da bulunuyor. İki liderin bugünkü görüşmesinde de CHP ve İYİ Parti’nin işbirliği kapsamına aldığı illerin ‘yeniden gündeme geleceği’ belirtiliyor. Görüşmede, “Özellikle Kars, Iğdır, Isparta, Tokat ve Kütahya gibi illerde de AK Parti ile MHP arasında ittifakın gündeme gelebileceği” dillendiriliyor.
ADAY DEĞİŞİMİ GÜNDEMDE
AK Parti, adayını açıkladığı il ve ilçelerde tekrar anket yaptırdı. Erdoğan- Bahçeli görüşmesinde bu anket de gündemde olacak. AK Parti ve MHP’li kurmaylar geçen hafta bu anketi görüştü ve genel başkanlara sundu. Liderler “Ne gerekiyorsa yapılsın” talimatı verdi. Kurmaylar buna göre MHP ve AK Parti’nin ittifak yapmadığı hangi illerde ittifak kararı alabileceğini belirliyor. Bu kapsamda bazı yerlerde de aday değişiminin söz konusu olması bekleniyor.
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