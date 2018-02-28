İttifak açıklaması: En fazla vekili kim verirse

Aksakal’ın KRT televizyonundaki açıklamaları özetle şöyle: “DSP için Türkiye’de siyaset yapan ya da seçimlere katılan hiçbir partinin birbirinden farklı bir mesafesi yoktur. Bu Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli, HDP için de geçerli, AKP için de. Mutlaka CHP ile ittifak kurarız gibi bir saplantımız olmadığı gibi AK Parti veya MHP ile herhangi bir ittifakın içerisinde yer almayız gibi bir ön yargımız, ön koşulumuz yok. A partisi geldi ‘sizinle ittifak yapalım size 10 milletvekili verelim’ dedi; B partisi de geldi ‘sizinle ittifak yapalım size 30 milletvekili verelim’ dediğinde herhalde biz saf değiliz. Yani 10 milletvekili veren yere gidip orada güdük kalmayız. 30 tane arkadaşımızla devlet yönetimine katkı koymak dururken niye gidelim 10 tane milletvekili ile oralarda bocalayalım.” Cumhurbaşkanı adayı olacağını da söyleyen Aksakal, “100 bin imza toplanmaya başlandı. 100 bin imza sorun değil bizim için. Bizim o kadar zaten üyemiz var” açıklamasını yaptı.