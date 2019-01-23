İttifak açıklaması: Birçok kentte anlaşma sağlandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yerel seçime yönelik işbirliği kapsamında pek çok ilde anlaşma sağlandığını belirterek, görüşmelerin sonuçlarının kısa zamanda duyurulacağını, İzmir’in ilçelerinin paylaşımında sorun olmadığını söyledi. Başkent OSB’yi ziyaret eden Akşener, sanayicilerin sorularını da yanıtladı.
Akşener, özetle şunları söyledi:
GEÇİRGENLİK SIFIR
“(Oy geçişkenliği) Geçirgenlik sıfır, kimse kimsenin seçmeninden oy almak istemiyor. Hatırlayın, Diyarbakır’dan DYP, ANAP, Refah Partisi milletvekili çıkarırdı. Bu çeşitlenmenin olması gerektiğine inanıyoruz ve çok zor işimiz. Sağ-sol diye ayırmıyorum, öyle bir şeyi tanımlamak zor artık Türkiye’de; ama konfor alanlarını rahatsız eden bir pozisyonumuz var. Bu tarafın hayat tarzı üzerinden bir kavga, bu tarafın hayat tarzı üzerinden bir kavga ve özne de kadınlar. Evvel ezelden sinir olduğum durum bu.
TAKİP EDECEĞİZ
Akşener, gazetecilerin “Kılıçdaroğlu ile yaptığınız ittifak görüşmesinde hangi konularda anlaşma sağlandı” sorusu üzerine, “Biz sadece bize bırakılan birkaç konuyu görüştük o kadar” demekle yetindi. “İlçelerde anlaşma sağlandı mı” sorusuna karşılık Akşener, “Pek çok ilde sağlandı. Onlar da ilan edilecek” derken, “İzmir’de anlaşma sağlandı mı?” sorusuna da “Biz adaylar üzerinde konuşmuyoruz. İzmir’de herhangi bir ilçe paylaşımı konusunda sorun yok” yanıtını verdi. “YSK’nın hayalet seçmen açıklamasının” hatırlatılması üzerine Akşener, “Onları takip edeceğiz” dedi.
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