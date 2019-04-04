İtse de üzerine hücum etse de amaç öldürmek

ZEKHARYA Keblawi, kızı Sıwar Keblawi ile 2018’de Türkiye’ye gelerek Kocaeli’ne yerleşti. Babanın beyanına göre Sıwar, kendi ülkesinde iki kez nişanlandı ancak her ikisini de bozarak evlenmedi. Ailesi ise kendilerine direnen Sıwar’ı öldürmek istedi. Savcılığın tespitlerine göre abi Yahya Keblawi (34), 5 Şubat 2019’da İsrail’den hareket edip Türkiye’ye giriş yaptı. İzmit’e gidip babası ile görüşen Yahya Keblawi, aynı gün akşam saatlerinde de Sıwar ile babasının yaşadığı eve geldi. Zekharya Keblawi yaşananları şöyle anlattı:

‘BAHÇEDEN EVE ÇIKARDIK’

“Kızım nişanı bozduğu için aile tarafından öldürülmesi istendi. Bu yüzden kızımla Türkiye’ye gelip yerleştim. Yahya beni arayarak tehdit edip Ziwar’ın yerini sordu. 5 Şubat’ta tekrar aradı. Türkiye’de olduğunu ve adresimizi bildiğini söyledi. Aynı gün akşam kapı çaldı. Kızım kapıyı açtı. Yahya’yı görünce odasına kaçtı. Yahya, Sıwar’a hücum etti. Yahya’yı tutmak istedim ama beni itti. Kapıyı kırıp Sıwar’ın odasına girdi. Sıwar’ın balkondan bahçeye düştüğünü gördüm. Sıwar’ı alarak eve çıkardık. Yabancı olduğumuz için panikledik. Sonra komşuların girişimi sonucu ambulans çağrıldı.”

‘BENİ BURAYA BABAM ÇAĞIRDI’

Yahya Keblawi ise ifadesinde şunları söyledi: “Babam beni kız kardeşimi İsrail’e götürmem için çağırdı. Olay günü babam ile buluştum. Onun tarifi ve talimatı ile eve geldim. Kapıyı babam açtı. Kardeşim İsrail’e gitmek istemedi. Tartışma üzerine kardeşim sinirlenip odasına çıktı. Kapıyı kilitledi. İntihar edeceğinden şüphelenerek kapıyı kırdım. Ancak o pencereden aşağıya atladı. Babam ile aşağı inerek kardeşimi tekrar eve çıkardık. Panikledik. Kardeşimin defin işlemleri için İsrail’e gitmeye karar verdim. Otelde dinlenirken yakalandım.”

‘İTMESELER DE DEĞİŞMEZ’

Savcı iddianamede, Sıwar’ın itilerek mi yoksa kendiliğinden mi balkondan düştüğünün belirlenemediğini ifade etti. Devamında ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Her iki halde de şüphelilerin kastının maktûlü öldürmek olduğu, ittirilerek aşağı atılması veya maktûlün üzerine hücum edilerek maktûlün kendiliğinden atlaması halinin nedensellik bağı açısından eylemin atılı suçu oluşturacağının değerlendirildiği, maktûlün binanın bahçesinde ağır yaralı olarak bulunmasına rağmen sağlık ekibine haber verilmeyerek tekrar üçüncü kattaki daireye çıkarılması, muhtemelen burada ölümünden emin olunmasının beklenmesi hususu, yine olayın bu tazeliği içerisinde Yahya Keblawi’nin hızla evden ayrılarak aynı gün buradan İstanbul’a gidip buradan da ülkesi İsrail’e gitmek üzere uçak bileti alması, yine her iki şüphelinin çelişkili beyanları değerlendirildiğinde her iki şüphelinin maktûlü bir plan dahilinde öldürmeyi tasarladıkları ve Sıwar’ı öldürdükleri anlaşılmıştır.”

Savcı her iki zanlının da ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan yargılanmasını istedi. Sanıklar Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.