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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUSA KESLER
04.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İtse de üzerine hücum etse de amaç öldürmek

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
İtse de üzerine hücum etse de amaç öldürmek

Kocaeli’de ‘iki kez nişan bozduğu için’ babası ve kardeşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen İsrail vatandaşı Sıwar Keblawi’nin (22) balkondan düşerek mi yoksa atılarak mı hayatını kaybettiği belirlenemedi. Ancak savcılık ‘İtilmesi veya üzerine hücum sonucu düşmesi aynı’ diyerek her iki sanık için de ‘tasarlayarak adam öldürmek’ten ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

ZEKHARYA Keblawi, kızı Sıwar Keblawi ile 2018’de Türkiye’ye gelerek Kocaeli’ne yerleşti. Babanın beyanına göre Sıwar, kendi ülkesinde iki kez nişanlandı ancak her ikisini de bozarak evlenmedi. Ailesi ise kendilerine direnen Sıwar’ı öldürmek istedi. Savcılığın tespitlerine göre abi Yahya Keblawi (34), 5 Şubat 2019’da İsrail’den hareket edip Türkiye’ye giriş yaptı. İzmit’e gidip babası ile görüşen Yahya Keblawi, aynı gün akşam saatlerinde de Sıwar ile babasının yaşadığı eve geldi. Zekharya Keblawi yaşananları şöyle anlattı:

‘BAHÇEDEN EVE ÇIKARDIK’

“Kızım nişanı bozduğu için aile tarafından öldürülmesi istendi. Bu yüzden kızımla Türkiye’ye gelip yerleştim. Yahya beni arayarak tehdit edip Ziwar’ın yerini sordu. 5 Şubat’ta tekrar aradı. Türkiye’de olduğunu ve adresimizi bildiğini söyledi. Aynı gün akşam kapı çaldı. Kızım kapıyı açtı. Yahya’yı görünce odasına kaçtı. Yahya, Sıwar’a hücum etti. Yahya’yı tutmak istedim ama beni itti. Kapıyı kırıp Sıwar’ın odasına girdi. Sıwar’ın balkondan bahçeye düştüğünü gördüm. Sıwar’ı alarak eve çıkardık. Yabancı olduğumuz için panikledik. Sonra komşuların girişimi sonucu ambulans çağrıldı.”

‘BENİ BURAYA BABAM ÇAĞIRDI’

Yahya Keblawi ise ifadesinde şunları söyledi: “Babam beni kız kardeşimi İsrail’e götürmem için çağırdı. Olay günü babam ile buluştum. Onun tarifi ve talimatı ile eve geldim. Kapıyı babam açtı. Kardeşim İsrail’e gitmek istemedi. Tartışma üzerine kardeşim sinirlenip odasına çıktı. Kapıyı kilitledi. İntihar edeceğinden şüphelenerek kapıyı kırdım. Ancak o pencereden aşağıya atladı. Babam ile aşağı inerek kardeşimi tekrar eve çıkardık. Panikledik. Kardeşimin defin işlemleri için İsrail’e gitmeye karar verdim. Otelde dinlenirken yakalandım.”

‘İTMESELER DE DEĞİŞMEZ’

Savcı iddianamede, Sıwar’ın itilerek mi yoksa kendiliğinden mi balkondan düştüğünün belirlenemediğini ifade etti. Devamında ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Her iki halde de şüphelilerin kastının maktûlü öldürmek olduğu, ittirilerek aşağı atılması veya maktûlün üzerine hücum edilerek maktûlün kendiliğinden atlaması halinin nedensellik bağı açısından eylemin atılı suçu oluşturacağının değerlendirildiği, maktûlün binanın bahçesinde ağır yaralı olarak bulunmasına rağmen sağlık ekibine haber verilmeyerek tekrar üçüncü kattaki daireye çıkarılması, muhtemelen burada ölümünden emin olunmasının beklenmesi hususu, yine olayın bu tazeliği içerisinde Yahya Keblawi’nin hızla evden ayrılarak aynı gün buradan İstanbul’a gidip buradan da ülkesi İsrail’e gitmek üzere uçak bileti alması, yine her iki şüphelinin çelişkili beyanları değerlendirildiğinde her iki şüphelinin maktûlü bir plan dahilinde öldürmeyi tasarladıkları ve Sıwar’ı öldürdükleri anlaşılmıştır.”
Savcı her iki zanlının da ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan yargılanmasını istedi. Sanıklar Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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