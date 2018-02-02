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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.02.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

İTO çalışma saatleri 2020– İTO kaçta kapanıyor/açılıyor? İTO cumartesi günü açık mı?

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İTO çalışma saatleri 2020– İTO kaçta kapanıyor/açılıyor? İTO cumartesi günü açık mı?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) çalışma saatleri, bu kurumda işleri bulunan kişilerce araştırılıyor. Hafta sonu cumartesi günü ve hafta içi saat kaçta açılıp saat kaçta kapanacağı merak edilen İTO, öğle arası tatilinde nöbetçi sistemi olmaması nedeniyle hizmet vermeyen kurumlar arasında yer almaktadır. Peki, İTO çalışma saatleri nedir? İTO cumartesi günler açık mı? İşte, 2020 yılının İTO mesai saatleri

İstanbul Ticaret Odası ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve İstanbul Ticaret Odası’nın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. İstanbul Ticaret Odası 09:00 - 12:00 / 12:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

2020 İTO ÇALIŞMA SAATLERİ- İTO SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul Ticaret Odası, (kısaca İTO) İstanbul'da faaliyette bulunan ticari kurum ve kişilerin ticari işlemlerinin düzenlendiği, kayıt altına alındığı ve bu işletmelere ait sicillerin tutulduğu kurumdur.  İstanbul Ticaret Odası 350.000 kayıtlı üyesiyle dünyanın en büyük odaları arasında yer almaktadır. Oda faaliyetlerini genel olarak Eminönü'nde bulunan merkez binasında gerçekleştirmektedir.

İTO çalışma saatleri 2020– İTO kaçta kapanıyor/açılıyor İTO cumartesi günü açık mı

1. yüzyılda Osmanlı Devleti ticaret ve sanayi sorunlarına eğilmek isterken sektör temsilcilerini aynı kuruluşta toplamak istedi. Bu amaçla 1876’da Ticaret ve Ziraat Meclisi tesis edildi, fakat verimli bir çalışma sağlayamadı. Bunun üzerine, 1879’da başbakanlığa getirilen Mehmed Said Paşa, ticaret, sanayi ve ziraat odalarının kuruluşu için gerekli süreci başlattı.

Avrupa’dakilere benzer (özellikle Fransa’daki gibi) bir ticaret odası kurulması için 11 maddelik bir nizamname (tüzük) taslağı hazırlandı. Taslak, 18 Ocak 1880’de, dönemin Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi. Bakanlar Kurulu, kurulacak odanın ismi olarak da “Ticaret Odası” sözcüğünün kullanılmasına karar verdi.

İTO çalışma saatleri 2020– İTO kaçta kapanıyor/açılıyor İTO cumartesi günü açık mı

İstanbul Ticaret Odası 09:00 - 12:00 / 12:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Adres: İstanbul Ticaret Odası Merkez Bina Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü / İSTANBUL
Telefon: 0212 455 60 00
Faks: 0212 520 16 56 – 0212 513 15 65
İTO Çağrı Merkezi: 444 0 486
E-mail: ito@ito.org.tr

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