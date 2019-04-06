İtiraz maratonunda ikinci aşama

Sadi Güven dün gazetecilere itiraz sürecine ilişkin açıklamada bulunurken İstanbul seçimine itirazla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Güven, önlerindeki dosyalarla ilgili bir hâkim olarak açıklama yapmasının doğru olmadığını belirterek, özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

SEÇİMİ YAPTIK YARGI GÖREVİMİZ BAŞLADI

“YSK’nın iki görevi var. Bir tanesi yargı görevi ve bir tanesi de seçime ilişkin hazırlıklar ile seçimi yönetme görevi. Seçimin sona ermesinden itibaren yargıya ilişkin YSK’nın görevi başladı. Şu anda yaptığımız da tam bu. YSK olarak 11 yüksek mahkeme üyesi önüne gelen şikâyetlerle ilgili toplanıp dosyalarla ilgili karar veriyor. YSK’nın yargı görevi başladı. Açıklama yapmam.

Biz bu kararı verirken yasal olarak temsilci bulundurma hakkına sahip AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti temsilcileri de karar verme sürecinde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar ve kurula kendi görüşlerini bildirmek suretiyle katkı veriyorlar. Kurul bu şekilde önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor. Bu süreç devam ediyor.

HER BİR DOSYA İÇİN HABER BEKLEMEYİN

Şunu herkes bilmeli ki, yargı süreci içinde hâkimler bakmış oldukları davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazlar. Sizin haber alma özgürlüğünüz var, göreviniz de tam da bu; ama benden her bir dosya için haber beklemeyin. Bunu söylemeyeceğim, daha önceki seçimlerde de bunu belirttim. Yargı sürecinden önce diğer konularda detay bilgi verdiğim halde, yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım. Bunu YSK’daki temsilcisi bulunan siyasi partilerden ve ilçe seçim kurullarından alabilirsiniz. Ama ‘şu dosya geldi, oy çokluğu oldu’ gibi benden detay bilgi istemeyin. Bunu daha önceki seçimlerde de vermedim. Vermem de doğru değil. Yargı sürecine aykırı bir şey.”

KURULUN GECE YARISI MESAİSİ SÜRÜYOR

İYİ Parti, Balıkesir’deki seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ise Bursa’daki seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunduklarını belirtti.

İlçe seçim kurullarının kararlarına itiraz sona erdi. Başta Ankara ve İstanbul il seçim kurulları olmak üzere il seçim kurulları itirazları üç gün içinde 10 Nisan’a kadar karara bağlayacak. Bir yandan da il seçim kurullarının kararlarına YSK’ya itirazlar yapılıyor. YSK da geceyarısı mesaisiyle bu itirazları kesin olarak karara bağlıyor. İtiraz süreci yasa gereği 13 Nisan’da sona erecek.