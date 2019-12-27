İtiraz kuyruğu

Beşiktaş ve Ataşehir’deki başvuru noktalarında kuyruklar oluştu. Türkiye’nin farklı illerinden de itiraz geldi. Vatandaşlar, kaymakamlık veya çevre ve şehircilik il müdürlükleri aracılığıyla gönderilmek üzere dilekçe verdi. İtirazlar 2 Ocak 2020’ye kadar sürecek.