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İdris EMEN
Haber Giriş: 27.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

İtiraz kuyruğu

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İtiraz kuyruğu

Kanal İstanbul’la ilgili hazırlanan ÇED raporunun halkın görüşüne açılması üzerine projeye itiraz etmek isteyen İstanbullular dilekçelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne müracaat etti.

Beşiktaş ve Ataşehir’deki başvuru noktalarında kuyruklar oluştu. Türkiye’nin farklı illerinden de itiraz geldi. Vatandaşlar, kaymakamlık veya çevre ve şehircilik il müdürlükleri aracılığıyla gönderilmek üzere dilekçe verdi. İtirazlar 2 Ocak 2020’ye kadar sürecek.

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