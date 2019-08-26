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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İtiraz: Hesap hatası var

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
İtiraz: Hesap hatası var

Ev sahibi Pınar Arslantürk 1985 doğumlu. Dairenin satın alınması 2004’te.Mahkemenin beraat gerekçesinin aksine satış tarihinde sanık 19 yaşında.

İSTANBUL Cihangir’deki Safir Apartmanı’nın 5’inci katında 12 Haziran 2016’da meydana gelen doğalgaz patlamasının etkisiyle kopan molozların altında kalan simitçi Feridun Yükseltürk (75) öldü. Kopan klima aparatı ise müşteri sırası bekleyen taksi şoförü Veysi Bulut’un üzerine düştü. Ağır yaralanan Bulut, yatağa bağımlı hale geldi. 3 yıl süren yargılamanın ardından İGDAŞ teknisyenleri Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir 3’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı. İç tesisatta İGDAŞ’ın bilgisi ve izni dışında proje dışı değişiklikler yapmakla suçlanan ve 15 yıla kadar hapsi istenen daire sahibi Pınar Arslantürk ile kombi servis yetkilisi ise beraat etti. Kararın kesinleşmesinin ardından olayda kusurları bulunduğu öne sürülen 6 kişi ve Beyoğlu Belediyesi görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

‘AYIRT ETME YETENEĞİ YOK’

İtiraz: Hesap hatası var

İstanbul 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14 Haziran 2019’daki kararına ilişkin gerekçeli kararda, 27 Aralık 2017 tarihli bilirkişi raporuna dayanarak, dairenin sahibi Pınar Arslantürk’ün daire alındığında henüz 9 yaşında bir çocuk olması ve ayırt etme yeteneğinin tam gelişmemesi nedeniyle atılı suç kapsamında kusurunun bulunmadığı belirtildi. Sanıklardan İGDAŞ görevlileri olan Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir’in apartmanın tümünün doğalgazını kesmediklerinden ağır ihmallerinin bulunması nedeniyle asli kusurlu oldukları, kombi değişikliğinin patlama olayıyla etkisinin olmadığı, kombi montajını yapan sanık Murat Savaş Polat ile ev sahibi Pınar Arslantürk’ün bir kusurunun bulunmadığı ifade edildi.

İtiraz: Hesap hatası var

Evi aldığında 9 yaşındaydı gerekçesiyle beraat etti

‘ÇIKARMA YANLIŞ YAPILMIŞ’

Karara itiraz eden Bulut ailesinin avukatı Hasan Pilavcı ise “Daire sahibi, iç tesisatta İGDAŞ’ın bilgisi ve izni dışında izinsiz proje dışı değişiklikler yapmıştır. Asli kusurludur. Taksirle davaya konu suçu işlemiş olması nedeniyle asli fail sıfatıyla cezalandırılması gereklidir. Gerekçeli kararda ‘sanığın daire satın alındığında henüz 9 yaşında bir çocuk olması ve ayırt etme yeteneği tam olarak gelişmediği için atılı suç kapsamında kusurunun bulunmadığı’ şeklinde gerekçe üretilmiştir. Ancak olayın aslı şu şekildedir: Pınar Arslantürk 1985 doğumludur. Dairenin sanıkça satın alınması 2004’tedir. Patlama da 2016’da olmuştur. Mahkemenin gerekçesinin aksine iktisap tarihinde sanık 19 yaşındadır. Mahkeme böylesine büyük bir maddi hatayı kendisine gerekçe göstererek sanık hakkında hatalı şekilde beraat kararı vermiştir. İGDAŞ’ın bilgisi ve izni olmaksızın yetkisiz şekilde kombi değiştiren servis yetkilisi de hatalı şekilde beraat ettirilmiştir. İGDAŞ teknisyenlerinin arıza tespiti ve önlem konusundaki ihmali, engellenebilir patlamanın gerçekleşmesine sebep olmuştur.”

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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