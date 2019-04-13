İtiraz hakkımızı vakit geçirmeden kullanacağız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen MKYK sonrası özetle şunları söyledi:
“YSK bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde kararlar veriyor. YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir. Bırakalım yüksek yargı işini yapsın. Sürece saygı gösterelim, sonuca saygı gösterelim. Hukukun cevaz verdiği bir süreç rejim krizi olarak gösterilmez.
BELGE VARSA BAŞVURSUNLAR
Birleştirme tutanakları ortaya çıktıktan sonra itiraz kullanma hakkımız var. İtiraz hakkımız vakit geçirilmeden kullanılacaktır. Büyükçekmece’de söylediği gibi, ‘duydum, rüyama girdi’ bu böyle olmaz. Bu şekilde siyasi sorumluluk olmaz. Ellerinde bilgi-belge varsa hemen yargıya başvursunlar. Biz olağanüstü itiraz yoluna başvuruyoruz.
YSK’NIN KHK’LI ADAY KARARI
YSK kamu görevi durumuyla ilgili karar veriyor. YSK’nın elindeki hukuki mekanizmayla bu sonuçlara vardığını söylemek mümkün. YSK kararında bunun nasıl konumlandırıldığını görmemiz lazım.
(Mevlüt Uysal’ın açıklamaları) Bizim teşkilatlarımız bir ilde, ilçede kimler bize oy veriyor, vermiyor şeklinde bölge bölge analizler yaparlar. İsim isim, aile aile çalışma yaparlar. Dolayısıyla biz SKM dediğimiz merkezde, hangi mahallede çalışma yapmamız gerektiği verimizi görürüz. Başkanın kast ettiği şey, öteden beri AK Parti’ye oy verenlerin soyadlarının düşürüldüğü şeklinde. O kişilerin isimlerinin düşüldüğü şeklinde tespiti var. Bu ayakları havada olan bir yorum değil. Bazı ilçelerde seçimin yenilenmesine karar verdi. Seçimin genelinin meşruiyetinin tartışması mevcut değildir.”
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