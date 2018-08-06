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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.08.2018 - 06:00, Son Güncelleme:

İtirafçı FETÖ imamının verdiği belgede inanılmaz ayrıntı!

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İtirafçı FETÖ imamının verdiği belgede inanılmaz ayrıntı!

İtirafçı olan bir FETÖ imamının teslim ettiği kozmik belgede, örgüt üyelerine anlatılan teknik takipten korunma tedbirleri yer alıyor. Belge, örgüt mensuplarına, karşı istihbarat konusunda verilen eğitimleri de içeriyor

Sivil mahrem imamların devlet düşmanı faaliyetleri yürütürken nasıl önlemler aldığını gözler önüne seren ve bir tür gizlilik yönergesi olan belge 'tedbir komisyonu için' başlığını taşıyor. İşte belgede öne çıkan detaylar:

FETÖ'nün mahrem imamları 'gaybubet evi' denilen, hücre evlerinde 5 kişiyi geçmeyecek şekilde buluşuyor. Bu evlerde gizlice 'iletişim gizliliği' konusunda seminerler verildiği belgeden anlaşılıyor.

Örgütün arşivinin bir kısmını saklayan üst düzey bir imamdan ele geçirilen belgede, FETÖ'nün, kendisine karşı yürütülen operasyonlara ve teknik takibe yakalanmamak için aldığı tedbirler yer alıyor. Buna göre mahrem imamlara, devletin istihbarat görevlilerinin sahada uyguladığı istihbarata karşı koyma tedbirlerini aşma eğitimi veriliyor. Örgüt gizli servisler tarafından uygulanan protokolleri devreye sokuyor.

FETÖ, 'Karşı Casusluk Faaliyetleri' ve 'Bilgi Güvenliği' konulu seminerleriyle örgüt üyelerini şu başlıklar altında yeraltında eğitmiş: Genel kurallar, internet kullanımı, bilgi güvenliği, şifre yönetimi, telefon güvenliği, iletişim programları, toplantı güvenliği, ev ve araç güvenliği, misafirhaneler, şirket temin, öğretmenler ve öğrenciler.

FİZİKİ TAKİP TEDBİRLERİ

Belgede dikkat çeken konulardan biri de WhatsApp gibi uygulamalardan yapılan yazışmalarla ilgili... FETÖ'nün bilişim uzmanlarına göre WhatsApp gibi uygulamalar da izlendiği için buralardan örgütsel açıdan mahrem değil, gündelik yazışmaların yapılması talimatı veriliyor.

Belgede, arızalan USB'lerin tamire götürülmemesi ve imha edilmesi talimatı veriliyor. Belgede çalınma ihtimaline karşı da bilgisayarlarını aracın ön ya da arka koltuğuna koymamaları uyarısı yapılıyor.

Belgede yine fiziki takip ihtimaline karşı örgüt üyelerinin hangi yollarla seyahat edeceği de talimatlandırılmış. Buna göre havalimanından gelen misafirler havaalanından değil daha merkezi noktalardan alınıyor. Belgede fiziki takibe karşı da şu uyarılarda bulunuluyor: "Takip altında olan abilerimizin toplantılara gelişleri, toplantı başladıktan 1.5-2 saat sonra, çıkışları da en az 1 saat önce olmalı. Toplantı mekânlarına imkân dâhilinde arabalarla gelmemeli. En az 500 metre uzaklığa park edilip yürümeli. Toplantı mekânı önü alakasız kişilerin bir arada olduğu arabalara ait plakalar ile dolu olmamalı." (SABAH)

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