İtiraf etti tutuklandı
KÜÇÜKÇEKMECE’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Pakistanlı Muhammed Vasif savcılıkta ve mahkemede suçunu kabul etti.
‘Cinsel saldırı’ suçundan tutuklanan şüphelinin adliyeye ve tutuklandıktan sonra cezaevine sevki polis tarafından büyük gizlilik içinde yürütüldü. Linç girişimine karşı şüpheli cezaevine sevk edilene kadar mağdur çocuğun ailesine de bilgi verilmedi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Muhammed Vasif ile aynı evde kalan 6 yabancı uyruklu kişinin daha ifadesinin alındığını, suçla ilgisi olmayan 6 kişinin sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiğini belirtti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle