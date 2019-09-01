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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
01.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İtiraf etti: İntikam için yaptık

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
İtiraf etti: İntikam için yaptık

BATMAN otogarında geçen çarşamba günü yaşanan ve görüntüleri tepki çeken cinayetin detayları ortaya çıktı.

Hürriyet’in ulaştığı dosyadaki bilgilere göre, geçen yıl Batman Kozluk’ta iki kişi arasında yaşanan tartışma sırasında biri bıçaklanarak öldürüldü. Siirt Baykan’a bağlı Veyselkarani ve Atabağı beldelerinde yaşayan iki ailenin mensupları arasında bu sebeple husumet başladı. Cinayetin failleri, ifadelerinde, Ankara’ya gitmek için Batman’a geldiklerini, otobüsteyken Suat Yüksekbağ’ı gördüklerini söyledi. Bunun üzerine R.K ile A.K. (18 yaşından küçük) adlı kardeşler otobüsten inerek Yüksekbağ’ı takip etmeye başladı.

5 POLİSE UZAKLAŞTIRMA

Sıkıştırılan Yüksekbağ defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Yüksekbağ’a müdahale edilmesine de olay yerine gelen polise rağmen engel oldular. Yüksekbağ öldü. Baba ile 3 kardeş gözaltına alındı. Olayın faili iki zanlı cinayeti itiraf ederek, Yüksekbağ’ı ‘intikam’ için öldürdüklerini söyledi. Otobüste kalan baba N.K. ve diğer oğlu V.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.K. ile A.K. tutuklandı. Batman Valiliği, kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen 5 polisin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

ASKERDEN DÖNMÜŞ

İtiraf etti: İntikam için yaptık

Öldürülen 21 yaşındaki Suat Yüksekdağ’ın askerden yeni geldiği, korucu olmak için hazırlandığı, başvurulara kadar Kütahya’da inşaat işçisi olan babasına yardıma gitmek için otogarda olduğu belirtildi.

 

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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