İtiraf etti: İntikam için yaptık
BATMAN otogarında geçen çarşamba günü yaşanan ve görüntüleri tepki çeken cinayetin detayları ortaya çıktı.
Hürriyet’in ulaştığı dosyadaki bilgilere göre, geçen yıl Batman Kozluk’ta iki kişi arasında yaşanan tartışma sırasında biri bıçaklanarak öldürüldü. Siirt Baykan’a bağlı Veyselkarani ve Atabağı beldelerinde yaşayan iki ailenin mensupları arasında bu sebeple husumet başladı. Cinayetin failleri, ifadelerinde, Ankara’ya gitmek için Batman’a geldiklerini, otobüsteyken Suat Yüksekbağ’ı gördüklerini söyledi. Bunun üzerine R.K ile A.K. (18 yaşından küçük) adlı kardeşler otobüsten inerek Yüksekbağ’ı takip etmeye başladı.
5 POLİSE UZAKLAŞTIRMA
Sıkıştırılan Yüksekbağ defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Yüksekbağ’a müdahale edilmesine de olay yerine gelen polise rağmen engel oldular. Yüksekbağ öldü. Baba ile 3 kardeş gözaltına alındı. Olayın faili iki zanlı cinayeti itiraf ederek, Yüksekbağ’ı ‘intikam’ için öldürdüklerini söyledi. Otobüste kalan baba N.K. ve diğer oğlu V.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.K. ile A.K. tutuklandı. Batman Valiliği, kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen 5 polisin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
ASKERDEN DÖNMÜŞ
Öldürülen 21 yaşındaki Suat Yüksekdağ’ın askerden yeni geldiği, korucu olmak için hazırlandığı, başvurulara kadar Kütahya’da inşaat işçisi olan babasına yardıma gitmek için otogarda olduğu belirtildi.
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