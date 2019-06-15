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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.06.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara 

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Antalya’da yaşayan Gürcü uyruklu kadın, evinde üst tarafı çıplak halde boğulmuş şekilde ölü bulundu.

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  • Antalyada Gürcü kadın boğularak öldürüldü
  • Antalyada Gürcü kadın boğularak öldürüldü
  • Antalyada Gürcü kadın boğularak öldürüldü
  • Antalyada Gürcü kadın boğularak öldürüldü
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Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saat 18.30 sırasında Muratpaşa ilçesi 1281 Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Yaklaşık 20 yıldır Antalya’da yaşayan 2 çocuk annesi 61 yaşındaki Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze D’Nin dairesinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Binaya gelen polis yalnız yaşayan kadının evine girebilmek için itfaiyeden destek istedi. İtfaiyenin açtığı merdivenle pencereden daireye giren polis, Gürcü kadının salonda üst tarafı çıplak hareketsiz şekilde gördü. Yapılan incelemede kadının yaklaşık 2 gün önce öldüğü belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde, binada ve çevrede geniş çaplı inceleme yaptı. Katamadze’nin yapılan ilk incelemede boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Etrafa yayılan koku nedeniyle polis ekipleri maske takarak çalıştı. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesini tamamlamasının ardından Katamadze’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gürcistan uyruklu Naile Jugela, Antalya’da tanıştığı Katamadze’nin evinde ölü bulunduğunu söyledi.

Ketevan Katamadze’nin karşı komşusu Demet Soytürk, “Koridorda koku gelmeye başladı. Bugün öğle yemeği yemek için balkona çıktık ağır bir koku gelmeye başladı. Hemen polisi aradım. İlk gelen polisler kokuyu alınca eve girmek için itfaiyeye haber verdiler. İtfaiyenin yardımıyla pencereden içeri girdiler. Kadın içeride ölüymüş.”dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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