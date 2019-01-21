İtfaiyeci arkadaşları: Amirimiz meraktan öldü
İstanbul Silivri’de bulunan Kale Kayış adlı fabrikada 4 Haziran 2015’te yangın çıktı.
Avcılar İtfaiye Müdürlüğü’nde ekip amiri olarak görev yapan Hayati Gökcan (44) da üç kişilik ekibiyle söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın helikopterinden bırakılan 10 ton suyun çatıyı çökertmesi üzerine can verdi. Bilirkişi raporunda, helikopterin en az 70 metre yükseklikten su bırakması sonucu çatının çöktüğü belirtildi. Bu mesafeden 10 ton su bırakılması halinde çökmenin meydana gelebileceği kaydedildi. Fabrika sahiplerinin yanı sıra İBB’nin 8’de 2, Avcılar İtfaiyesi’nin 8’de 1 kusurlu olduğunun altı çizildi. Rapor uyarınca 2 işyeri sahibi hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’dan dava açıldı. İstanbul Valiliği, itfaiyeciler için soruşturma izni verince bir bilirkişi raporu daha istendi. Yeni raporda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş asli, Avcılar Grup Amiri Ahmet Yavuz ise tali kusurlu bulundu.
SUDAN DEĞİL YANGINDAN
Karakaş ve Yavuz, ifadelerinde, olay öncesi yangın mahallinin boşaltılması talimatı verildiği halde Gökcan’ın kişisel merakla içeriye girdiğini savunarak, “Personel engellemeye çalışmış olmasına rağmen içeride ne olup bittiğini merak ederek yangın mahalline girmiştir” dedi. Helikopterden bir seferde 10 ton değil, 14 sortide 46 ton su bırakıldığı vurgulayan itfaiyeciler, “Ortalama sortide 3,28 ton su bırakılmıştır” dedi.
İtfaiyeciler çatının su değil, yangın nedeniyle çöktüğünü de savundu. İki itfaiyeciye de ‘taksirle ölüme neden olmak’tan dava açıldı. Silivri 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 12 Aralık’ta görüldü. İki sanık savunma için süre istedi. İkinci duruşma için 25 Şubat’a gün verildi.
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