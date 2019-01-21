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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
21.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İtfaiyeci arkadaşları: Amirimiz meraktan öldü

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
İtfaiyeci arkadaşları: Amirimiz meraktan öldü

İstanbul Silivri’de bulunan Kale Kayış adlı fabrikada 4 Haziran 2015’te yangın çıktı.

Avcılar İtfaiye Müdürlüğü’nde ekip amiri olarak görev yapan Hayati Gökcan (44) da üç kişilik ekibiyle söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın helikopterinden bırakılan 10 ton suyun çatıyı çökertmesi üzerine can verdi. Bilirkişi raporunda, helikopterin en az 70 metre yükseklikten su bırakması sonucu çatının çöktüğü belirtildi. Bu mesafeden 10 ton su bırakılması halinde çökmenin meydana gelebileceği kaydedildi. Fabrika sahiplerinin yanı sıra İBB’nin 8’de 2, Avcılar İtfaiyesi’nin 8’de 1 kusurlu olduğunun altı çizildi. Rapor uyarınca 2 işyeri sahibi hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’dan dava açıldı. İstanbul Valiliği, itfaiyeciler için soruşturma izni verince bir bilirkişi raporu daha istendi. Yeni raporda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş asli, Avcılar Grup Amiri Ahmet Yavuz ise tali kusurlu bulundu.

İtfaiyeci arkadaşları: Amirimiz meraktan öldü

SUDAN DEĞİL YANGINDAN

Karakaş ve Yavuz, ifadelerinde, olay öncesi yangın mahallinin boşaltılması talimatı verildiği halde Gökcan’ın kişisel merakla içeriye girdiğini savunarak, “Personel engellemeye çalışmış olmasına rağmen içeride ne olup bittiğini merak ederek yangın mahalline girmiştir” dedi. Helikopterden bir seferde 10 ton değil, 14 sortide 46 ton su bırakıldığı vurgulayan itfaiyeciler, “Ortalama sortide 3,28 ton su bırakılmıştır” dedi.

İtfaiyeciler çatının su değil, yangın nedeniyle çöktüğünü de savundu. İki itfaiyeciye de ‘taksirle ölüme neden olmak’tan dava açıldı. Silivri 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 12 Aralık’ta görüldü. İki sanık savunma için süre istedi. İkinci duruşma için 25 Şubat’a gün verildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte yaşananlar (20.01.2019) 2
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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