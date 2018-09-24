İtfaiye Haftası ne zaman?
İtfaiye teşkilatı 304. yaşını kutluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de İtfaiye Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Peki, İtfaiye Haftası ilk kez ne zaman gündeme geldi. 2018 İtfaiye Haftası ne zaman?
Türkiye’de her yıl 25 Eylül günü başlayıp 1 Ekim günü biten hafta Yangın Haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta süresince çeşitli yayın organları ile halka, okullarda öğrencilere yangının zararları anlatılır ve yangından korunma yolları ve alınması gereken önlemler belirtilir. 2018 Yılı Yangından Korunma Haftası ya da İtfaiyecilik Haftası 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasındaki haftadır.
İLK YANGIN SÖNDÜRME ÖRGÜTÜNÜN TARİHİ
Ülkemizde ilk yangın söndürme örgütü 1914 yılında kuruldu. Yangın söndürme görevi 25 Eylül 1923 tarihinde belediye hizmeti olarak kabul edildi. Bugün belediyelerde ve büyük endüstri kuruluşlarında itfaiye örgütü vardır.
Yurdumuzda itfaiye örgütü kurulmadan önce Davud isimli biri Fransa'da gördüğü Didon denilen yangın tulumbasından esinlenerek, ilk yangın söndürme aracını yaptı. Tulumbayı taşıyan, yangını söndüren kişilere Tulumbacı denirdi. Her mahallenin tulumbacıları ayrı idi. Kentin bir yerinde yangın çıkınca, tulumbacılar, tulumbalarını sırtlarına alır, bağıra bağıra koşarak yangın yerine giderlerdi.
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