İtalyan ve Kolombiyalı yolcular yakalandı! Havalimanında hareketli anlar
Atatürk Havalimanı'nda birer gün arayla düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, valizlerinde kokainle yakalanan İtalyan ve Kolombiyalı 3 yolcu gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 15 kilo kokain ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim’de Brezilya’nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı’na gelen İtalyan uyruklu G.F. adlı yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı. Yapılan takibin ardından İtalyan yolcunun bagajında arama yapan polis, valiz içindeki 39 adet bayan el çantasına gizlenmiş 4 kilo 585 gram kokain maddesi ele geçirdi.
İtalyan uyuşturucu kuryesi G.F.'yi gözaltına alan narkotik polisi, bir gün sonra bu kez Kolombiya’nın Bogota şehrinden tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı’na gelen Kolombiyalı J.A.E.C. ve Ö.A. adlı yolculardan şüphelenerek risk analiz odasında arama yaptı. Analiz odasında Kolombiyalı J.A.E.C.’in bagajındaki çantaların taban kısmında ve dizüstü çantaya zulalanmış maddeler bulundu. Bulunan maddeleri ‘uyuşturucu test cihazı’ ile analiz eden polis, daralı ağırlığı 10 kilo 450 gram gelen kokain maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 Kolombiyalı yolcu ile bir gün önce yakalanan İtalyan kurye, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İtalyan ve Kolombiyalı uyuşturucu kuryeleri, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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