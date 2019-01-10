İtalyan Meclis Üyesine İstanbul'da hırsızlık iddiası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİtalyan Meclis Üyesine İstanbul'da hırsızlık iddiası
GeriGündem İtalyan Meclis Üyesine İstanbul'da hırsızlık iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Serpil KIRKESER / DHA
10.01.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

İtalyan Meclis Üyesine İstanbul'da hırsızlık iddiası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtalyan Meclis Üyesine İstanbul'da hırsızlık iddiası

Atatürk Havalimanı'nda bir mağazadan 185 Euro değerindeki güneş gözlüğü çaldığı iddia edilen İtalyan belediye meclis üyesi F.G. çıkarıldığı mahkemece 50 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

Atatürk Havalimanı'ndaki olay 7 Ocak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İtalya'nın Bari Belediye Meclis Üyesi F.G. eşiyle birlikte Dubai'den İtalya'nın Bari şehrine gitmek için Atatürk Havalimanı'na aktarma yapmak için beklemeye başladı. Havalimanında bulunan bir mağazaya girerek, gözlük deneyen F.G.,  denediği 185 Euro değerinde bir güneş gözlüğünü parasını ödemeden mağazadan çıktı. Ardından tuvalete giren F.G., daha sonra eşinin yanına gitti. Güvenlik kameraları incelendi, F.G.'nin  gözlüğü aldığı tespit edildi. Bunun üzerine polisler, F.G.'yi gözaltına aldı. Ancak gözlük bulunamadı. Havalimanındaki polis merkezindeki işlemlerinin ardından F.G. Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.    

"DALGINLIĞIMA GELMİŞTİR. HATAMI KABUL EDİYORUM"

F.G., "Hırsızlık" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcıya  "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Gözlüğün bedelini ödemeye hazır olduğunu ifade eden F.G.  savunmasında şunları söylediği öğrenildi: "Dubaiden İstanbul'a aktarmalı olarak geldiğim Atatürk Havalimanı'ndaki küçük bir Free Shop'tan 07 Ocak günü denediğim bir gözlüğü beğenmeyip yerine koydum. Daha sonra başka bir gözlük deneyip Free Shop'un dışında beni bekleyen eşime bu gözlüğü gösterdikten sonra tekrar Free Shop'un içerisine dönerken tuvaleti gördüm. Sıkıştığım için de tuvalete girdim. Ancak tuvalet kirli olduğundan tuvaletimi yapmadım. Elimi yüzümü yıkadım. Daha sonra eşimin yanına gittim. Büyük bir ihtimalle gözlüğü tuvalette elimi yıkarken unuttum. Daha sonra eşimin yanında 5 dakika kadar oturduktan sonra görevliler yanıma gelerek kendisini polis olarak tanıttıktan sonra valizimi aradılar ancak bir şey bulamadılar. O sırada gözlüğü almadığım hususunda tartışıp gözlüğü almadığımı söyledim. Ayrıca eşimin kalp hastası olması nedeniyle de strese girdim. Bu arada uçak anonsu yapılıyordu. Lisan da bilmediğimden para ile ilgili bir dert varsa gözlüğün bedelini ödemek istediğimi söyledim.  Daha önceden diğer Free Shop'lardan çok fazla alışveriş yaptım. Bununla ilgili fişlerinin de elimdedir. Durumum itibarıyla böyle bir şey yapacak durumum yoktur. Bu arada uçağım kalktı. Kendimi bu durumda buldum. 60 yaşındayım, iki çocuğum var İtalya'da belediye meclis üyesiyim. Dalgınlığıma gelmiştir. Hatamı kabul ediyorum. Ürünün bedelini ödemeye hazırım. Şu anda bile ödemeye hazırım." 

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI 

Savcılık, ifadesini aldığı F.G. tutuklanması istemiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.  Hakimlik de F.G.'nin 50 bin lira nakdi kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.   

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İzmir Emniyet Müdürü korkunç saldırının detaylarını açıkladı: PKK, en kanlı eylemini yapacaktı

O doktor serbest... Genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Dr. Yavuz Dizdar'dan tepki çeken sözlerine açıklama

Akılalmaz kaza! 14 araç birbirine girdi