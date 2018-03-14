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    İtalyan gemi kaptanı, Atatürk Havalimanı'nda valiz çaldı... Dava bitirilemiyor

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    14.03.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:

    İTALYA’nın Pisa kentinden İstanbul uçağı ile Atatürk Havalimanı’na gelen İtalyan gemi kaptanı, iddiaya göre  bagajsız uçağa bindiği halde bagaj bandında aynı uçakla gelen avukat Levent B.’ye ait valizi alarak kayıplara karıştı. Kamera kayıtlarından tespit edilen İtalyan Kaptan Maurizio Angius, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakkında hırsızlık suçundan dava açıldı ama iki yıldır bulunamadığı için mahkemeden karar çıkmadı.

    Avukat Levent B. 09 Nisan 2016’da Türk Hava Yollarına ait TK 1400 sefer sayılı uçak ile İtalya’nın Pisa şehrinden Atatürk Havalimanı'na geldi. Levent B., valizini almak için 5 numaralı bagaj bandına geldiğinde tüm yolcular valizini alıp gitmesine rağmen kendi valizini bulamadı.

    İtalyan gemi kaptanı, Atatürk Havalimanında valiz çaldı... Dava bitirilemiyorBunun üzerine, havalimanı karakoluna giderek durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarını incelenmesi üzerine bir şahsın siyah renkli valizi alarak uzaklaştığı görüldü. Uçuş kayıtları incelendiğinde bu kişinin İtalyan vatandaşı Maurizio Angius olduğu ve uçağa da bagajsız bindiği tespit edildi.

    'VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI, PİŞMANIM'

    Hakkında yakalama kararı çıkartılan Maurizio Angius 10 gün sonra yakalandı. İfadesi alınan Angius, “Pisa’dan Türkiye’ye geldim. Pasaport kontrolünü geçtikten sonra 5 numaralı bagaj bandına gittim. Bagaj bandında başkasına ait siyah renkli çek çekli bir valizi aldım. Otelde kontrol ettiğimde içerisinde kişisel elbiseler olduğunu gördüm. Otelden ayrılırken valizi Dalaman’a beraberimde götürdüm. Dalaman’da valizi bilmediğim bir yere attım. Pişmanım. Müştekinin zararını karşılamak isterim” dedi.

    BULUNAMIYOR

    Maurizio Angius savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde ‘hırsızlık’ suçundan 3 yıldan 9 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Maurizio Angius, davanın ilk celsesine gelmeyince hakkında zorla getirilme ve yakalama kararı çıkartıldı. Ancak davanın açıldığı 2016 yılından bu yana 5 celse geçmesine rağmen Angius’a bir daha ulaşılamadı. Bu sebeple dava bitirilemiyor.

    Etiketler: İtalyan gemi kaptanı , hırsızlık davası , havalimanında hırsızlık , gündem
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