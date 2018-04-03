İtalya Büyükelçiliği önünde esrarengiz fotoğrafçı

İtalyan polisi güvenlik kamerasından aldığı görüntüleri Türk polislerine iletti. Fotoğraflar üzerine çalışmalara başlayan Ankara Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri pazar günü fotoğraftaki şahsa benzeyen bir kişiyi büyükelçilik önünde görerek durdurdu.

Şüpheliye yapılan GBT sorgulamasında hırsızlıktan araması olduğu öğrenildi. Şahıs GBT sorgulaması sürerken kaçmaya başladı. Polis memurları şüphelinin peşinden koşarak kısa süre içerisinde yakalamayı başardı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre; şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, terör örgütü DEAŞ'a ait video ve fotoğraflar bulundu. Şüpheli F.U'nun üzerinden engelli kartı da çıktı.

F.U, sorgulanmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.